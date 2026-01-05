الاثنين 5 يناير 2026

تواصل اللجن المحلية لليقظة بمختلف جماعات اقليم اشتوكة ايت باها تدخلاتها الميدانية للتخفيف من آثار التساقطات المطرية الأخيرة، والتي شهدتها جل مناطق الاقليم وبكميات مهمة.

وهكذا، وبجماعة ايت اعميرة باشرت يوم الأحد 04 يناير السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية مجموعة من العمليات لحماية التجمعات السكنية، والممتلكات من خطر الفيضانات جراء الحمولة المائية القوية لوادي "تكاض" الذي يخترق عددا من المناطق التابعة لهذه الجماعة.

وشملت هذه التدخلات، التي سخرت لها عدد من الاليات وطاقم بشري، إقامة عدد من الحواجز و تغيير مجرى المياه حفاظا على سلامة ساكنة هذه المناطق التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، بالاضافة الى حماية المتلكات، خصوصا بالمحيط المسقي بايت اعميرة الذي يحتضن عددا من المشاريع الاستثمارية الفلاحية الهامة، لاسيما الضيعات العصرية ووحدات التلفيف الفلاحي التي تشكل عصب الاقتصاد بالاقليم، على مستوى الانتاج وتوفير فرص الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة ايت اعميرة من الجماعات السهلية بالاقليم و التي تعرف دينامية اقتصادية واجتماعية متصاعدة، ومن المجالات ذات الاستقطاب السكاني المرتفع حيث تتجاوز ساكنتها 113 الف نسمة حسب نتائج عملية الإحصاء الأخيرة.

و تظل كل فرق التدخل على مستوى اللجن المحلية لليقظة على أهبة الاستعداد للقيام بالتدخلات الضرورية لمعالجة الأضرار المحتملة.

(ومع: 05 يناير 2025)