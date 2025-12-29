الثلاثاء 30 دجنبر 2025

بلغ مجموع الواردات المائية المسجلة منذ فاتح شتنبر 2025 بمختلف الأحواض المائية بالمملكة 1770 مليون متر مكعب.

وأوضح الموقع الإخباري "الما ديالنا" لوزارة التجهيز والماء، أن هذه الأرقام تعكس حجم الموارد المائية المهمة التي استقبلتها الأحواض المائية خلال الموسم الجاري.

وأضاف أنه "منذ 12 دجنبر 2025، تم تسجيل واردات مائية بلغت 1348 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 76 في المائة من مجموع الواردات المسجلة منذ بداية الموسم"، مسجلا أن "هذا الرقم يبرز التركيز الكبير للواردات المائية خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة مقارنة بباقي الموسم".

وفي المقابل، يضيف الموقع الإخباري، تم تسجيل كميات من المياه التي تم تصريفها نحو البحر منذ 12 دجنبر 2025، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمياه المفرغة 80.2 مليون متر مكعب، حيث تمثل 5,9 في المائة فقط من مجموع المياه الم ستقبلة بالسدود، موضحا أن هذه الكميات توزعت على عدد من الأحواض المائية بنسب متفاوتة.

وسجل حوض سبو أعلى حجم من المياه المصرفة في البحر خلال هذه الفترة، بما مجموعه 29.1 مليون متر مكعب، يليه حوض أم الربيع بـ26.5 مليون متر مكعب. كما بلغت الكميات المصرفة بحوض اللوكوس 9.7 مليون متر مكعب، وبحوض تانسيفت 7.5 مليون متر مكعب.

أما باقي الأحواض، فقد سجل حوض سوس ماسة 3.5 مليون متر مكعب من المياه المصرفة في البحر، في حين بلغ هذا الحجم 3 ملايين متر مكعب بحوض أبي رقراق، و0.9 مليون متر مكعب بحوض ملوية.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذه المعطيات توضح الحجم الضعيف للمياه التي تم تصريفها في البحر خلال الفترة المذكورة.

