الجمعة 21 نونبر 2025

أطلقت المنصة الإقليمية للشباب بإفران، الأربعاء 19 نونبر، أيام الأبواب المفتوحة تحت شعار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خدمة الشباب".

وتشكل هذه الفعالية، المنظمة في إطار الاحتفالات الوطنية بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لعيد الاستقلال، مناسبة لاستعراض خدمات الاستقبال والتوجيه والمسارات التي خاضها الشباب، لاسيما المقاولون الذاتيون الذين استفادوا من المواكبة المقترحة.

وتميز حفل الافتتاح، الذي ترأسه عامل إقليم إفران إدريس مصباح، بتقديم أبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنصة الشباب.

كما تم عرض شهادات لمستفيدين أبرزت الأثر الإنساني للمشاريع المنجزة، وكذا التزام المبادرة المستمر من أجل تحسين ظروف العيش.

وفي عرض يغطي الفترة 2020-2025، قدم مسؤولو المنصة حصيلة "مميزة"، حيث بلغ عدد المسجلين 6145 شابة وشابا خلال خمس سنوات، بمتوسط 102 من التسجيلات كمعدل شهري.

ويتوزع المسجلون بين 3530 شابا و2615 شابة وهو ما يؤكد، بحسب الجمعية الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن "شباب إفران يملك اليوم الأدوات اللازمة لبناء مستقبله".

وبفضل المواكبة التي قدمتها المنصة، تمكن 1609 من الشباب من المضي قدما في مشاريعهم المقاولاتية، و1586 آخرين، ضمنهم 775 شابة، من الاستفادة من برامج التشغيل ، فيما التحق 263 آخرين بمسارات الاندماج الشامل.

وعلاوة على ذلك، نسجت المنصة شراكات مع 1292 فاعلا ومؤسسة، لاسيما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس–مكناس، ومندوبية السياحة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية.

وتميزت سنة 2025 بإطلاق مبادرة واسعة لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث نظمت، بين 11 و31 غشت، ورشات تكوينية لفائدة 653 تعاونية بجهة فاس–مكناس، من بينها 42 تعاونية تنتمي لإقليم إفران، حول مجالات تشمل الرقمنة والتسويق والتدبير المالي والمعايير الصحية، والمهارات التنظيمية.

وتواصل المنصة الرقمية للمبادرة بإفران http://www.plateforme-indh-ifrane.ma تعزيز حضورها، إذ سجل الموقع 20.050 زائرا، بمعدل 335 زيارة شهريا، فضلا عما يقارب 200 تسجيل إلكتروني.

وباعتبارها رافعة أساسية في الاستراتيجية الإقليمية والجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تبرز منصة الشباب بإفران، بحسب القائمين عليها، كفاعل محوري في تمكين الأجيال الصاعدة وتعزيز استقلاليتها.

وعلى هامش هذا الحدث، سلم عامل الإقليم مفاتيح سيارتي إسعاف اقتنيتا في إطار البرنامج الثاني للمبادرة، لفائدة جماعتي إفران وتيزكيت.

كما قام عامل الإقليم بزيارة إلى تيمحضيت لتدشين دار الأمومة الجديدة، المنجزة ضمن البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

(ومع: 20 نونبر 2025)