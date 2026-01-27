الثلاثاء 27 يناير 2026

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول السنغالي، السيد أوسمان سونكو، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال السيد الشيخ نيانغ، وسفيرة جمهورية السنغال بالمملكة المغربية السيدة سينابو ديال، وأعضاء الوفد المرافق للسيد سونكو.

كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، ومستشار صاحب الجلالة السيد عمر القباج، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية لدى جمهورية السنغال السيد حسن الناصري.

وكان السيدان أخنوش وسونكو قد ترأسا، اليوم، أشغال الدورة الـ15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، التي توجت باعتماد البيان المشترك والتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة ومذكرات تفاهم وبروتوكولات اتفاق.

