السبت 22 نونبر 2025

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بمناسبة التتويج بكأس النسخة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ومما جاء في البرقية "يسعدنا أن نبعث إليكن بأحر عبارات التهاني بمناسبة فوزكن بكأس النسخة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وقال جلالة الملك "وإننا لنقدر، بكل اعتزاز، هذا التتويج القاري، الثاني من نوعه لفريقكن، والذي ينضاف إلى قائمة الإنجازات المشرفة لكرة القدم المغربية قاريا ودوليا، منوهين بجهود كل من ساهم في الظفر بهذه البطولة من لاعبات ومدربين وطاقم تقني وطبي ومسيرين إداريين".

وأضاف جلالة الملك "وإذ نجدد لكن، ولكل مكونات الفريق تهانئنا الحارة، لندعو الله تعالى لكن بموصول التألق والنجاح في مسيرتكن الكروية بما يحقق المزيد من التميز والألقاب، ويعزز الحضور المتميز لكرة القدم النسوية المغربية جهويا وقاريا ودوليا".

