الاثنين 29 دجنبر 2025

استفاد أزيد من 2600 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت يومي الجمعة والسبت بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، لفائدة ساكنة المدينة، واستهدفت مرضى من مختلف الفئات العمرية.



ومكنت هذه القافلة الطبية، المنظمة بمبادرة من جمعية صفوف الشرف، بتنسيق مع عمالة إقليم خنيفرة، وبشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، من إجراء ما يناهز 2686 فحصا طبيا في تخصصات طبية وجراحية متعددة.



وتهدف هذه المبادرة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، إلى تمكين الساكنة من مسار رعاية مندمج يشمل الفحص والتشخيص والتتبع، وتقديم العلاجات المناسبة، إلى جانب مواكبة تربوية وصحية تروم تعزيز الوعي الصحي داخل الأسر، والمساهمة في تغيير بعض السلوكات المرتبطة بالصحة.



وشهدت القافلة تعبئة فرق طبية وتمريضية وصيدلانية ومتطوعين، قدموا خدمات شملت الجراحة العامة، وجراحة طب الأطفال، والتخدير، وطب الأمراض الجلدية، وجراحة الأسنان، وطب العيون، وجراحة وطب المسالك البولية، وطب الروماتيزم، والترويض الحركي، وطب القلب، وأمراض السكري، وطب الأمراض الصدرية، إضافة إلى طب الأشعة.



وبموازاة مع الخدمات الطبية، نظمت فرق متخصصة ورشات تكوينية بمؤسسة أنوال التعليمية، همت مواضيع مرتبطة باضطرابات التعلم لدى الطفل والبالغ، إلى جانب ورشة حول الذكاء الاصطناعي والتوجيه المدرسي، وأخرى حول الرسم والطباعة، فضلا عن ورشات في الموسيقى والمسرح.



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الدكتور نور الدين بناني، مؤسس جمعية صفوف الشرف، أن هذه القافلة تندرج في إطار إبراز دور المجتمع المدني في دعم المجهود الوطني للنهوض بالصحة العمومية، مشيرا إلى أن القافلة اعتمدت مقاربة شمولية لا تقتصر على العلاج فقط، بل تشمل أيضا التثقيف الصحي والوقاية والمتابعة.



وأضاف أن هذه المبادرة تطلبت تعبئة موارد بشرية ولوجستية مهمة، من أجل ضمان تقديم العلاجات الضرورية للمستفيدين في أفضل الظروف.



من جهتهم، عبر عدد من المستفيدين عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة الاجتماعية، مؤكدين أنها مكنتهم من الاستفادة من الفحوصات الطبية والتوجيه الصحي، خاصة بالنسبة للأسر التي تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية بالمناطق البعيدة.