الاثنين 12 يناير 2026

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، يوم الأحد 11 يناير بالرباط، حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي، المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية وبشراكة مع سفارة المملكة العربية السعودية.

وأضحى هذا الحفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالمغرب، موعدا سنويا يقام بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية بالرباط لفائدة الساكنة المعوزة.

وتروم هذه المبادرة التي تعرف مشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين، جمع الأموال قصد المساهمة في العمل الاجتماعي بالمغرب، من خلال تمويل العديد من المشاريع الجمعوية، لاسيما في مجالات حماية الطفل، والنهوض بأوضاع المرأة القروية، وتعزيز قدرات الفتيات، ودعم الشباب.

وتخلل حفل العشاء الخيري عرض شريط فيديو يسلط الضوء على السنوات العشر من الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء لهذا الحدث، ويبرز تعبئة السلك الدبلوماسي لفائدة هذه القضية النبيلة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، بالالتزام الثابت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي ي شهد لها بعطائها غير المحدود، ودعمها اللا متناهي لكل المبادرات الخيرية النبيلة والأعمال الإنسانية الخيرة.

وأعرب السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، باسم الجميع، عن كل الشكر والتقدير على ما تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وما تقدمه من مختلف أشكال الرعاية والتضامن الإنساني، وما تبذله من مجهودات مقدرة لدعم العمل الخيري التطوعي.

من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي السعودي أن هذا الحفل الخيري الذي ينظم هذه السنة بشراكة بين سفارة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدبلوماسية، يأتي "تعبيرا عن العلاقات الثنائية الوطيدة، وتأكيدا لعرى الأخوة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة".

كما يعكس التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، على هدى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تربطهما وشائج أخوية متينة مع أخيهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله".

وتابع السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح قائلا إن "العلاقات الخاصة والمميزة بين بلدينا الشقيقين، هي علاقات تاريخية عريقة تشهد باستمرار جهودا حثيثة من قبل قيادتي البلدين لتطويرها من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات الاستراتيجية الهامة، وصولا إلى مستوى قيام شراكة حقيقية متقدمة تستوعب طموحات الشعبين الشقيقين".

من جانبه، حرص رئيس المؤسسة الدبلوماسية، السيد عبد العاطي حابك، على أن يعرب لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عن جزيل الشكر على دعم سموها الموصول وعلى رعايتها الفائقة لهذا الحفل السنوي.

وقال السيد حابك "إن تشريفكم لنا، صاحبة السمو الملكي، مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا وتثمين للعمل الإنساني وفي تكامل تام مع مسيرة العمل الإنساني الجليل الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومع ما تقومون به سموكم من جهود مقدرة وجادة في هذا المجال".

وأوضح رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن "هذه المبادرة وهذا التقليد السنوي الخيري مناسبة نتقدم فيها بالشكر والامتنان لجلالة الملك، حفظه الله، لتشجيعه لمثل هذه المبادرات التضامنية والإنسانية بحرصه الدائم على دعم الفقراء والمحتاجين".

إثر ذلك، تم تسليم درع الحفل الدبلوماسي 2026 لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي أخذت لسموها بهذه المناسبة صورة تذكارية مع أعضاء لجنة المؤسسة الدبلوماسية.

ولدى وصولها، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، وسفير المملكة العربية السعودية بالرباط، السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، السيدة فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، السيد عبد العزيز الدرويش، ورئيس المؤسسة الدبلوماسية، السيد عبد العاطي حابك، إلى جانب أعضاء لجنة المؤسسة الدبلوماسية.

