SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, donne Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza (MAE)

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، بأنه تجسيدا للدعم الدائم والتضامن الملموس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، أصدر جلالته، حفظه الله، تعليماته السامية بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة.

وأوضح البلاغ أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

وقد حرص جلالة الملك، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس انشغال جلالة الملك بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة وانخراط جلالته الراسخ في التخفيف من معاناتها.

ومع: 18 غشت 2025

