"عين أروكو".. منتجع طبيعي يستقطب الأسر والزوار هربا من حر الصيف بخنيفرة

الثلاثاء 26 غشت 2025

تعد "عين أروكو" بخنيفرة وجهة مفضلة للأسر والزوار خلال فصل الصيف، حيث يقصدها الكثيرون هربا من حرارة الطقس للاستمتاع بأجواء طبيعية هادئة بين أحضان جبال الأطلس المتوسط.



ومع ارتفاع درجات الحرارة بحاضرة زيان، يشهد الموقع إقبالا متزايدا من ساكنة الإقليم وزوار من مختلف المدن المغربية؛ مما يساهم في إنعاش الحركة التجارية وانتعاش الأنشطة المرتبطة بالموسم السياحي.



ويتميز المنتجع بتصميم عمراني منسجم مع محيطه البيئي، حيث شيدت بنياته باستلهام عناصر من الطبيعة المحلية، كالأعمدة الكهربائية المصممة على شكل أشجار الأرز، والمرافق الصحية التي تحاكي شكل الفطر الطبيعي.



كما تتوفر "عين أروكو" على فضاءات للترفيه ومواقف للسيارات وساحات استقبال؛ مما يجعلها من أبرز الوجهات السياحية الإيكولوجية بالإقليم، ومتنفسا طبيعيا للأسر والباحثين عن الراحة والسكينة.



وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق مشروع لتأهيل المنتجع بغلاف مالي بلغ 7.7 مليون درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع متدخلين محليين، بهدف تعزيز جاذبيته وتحسين خدمات الاستقبال.



وعبر زوار وسكان محليون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم لإعادة تأهيل هذا الفضاء الطبيعي، مشيدين بالجهود المبذولة للنهوض بالمنطقة وتثمين مواردها السياحية.



وتشكل "عين أروكو"، إلى جانب مواقع طبيعية أخرى؛ مثل بحيرة أكلمام أزكزا، ومنابع أم الربيع، وغابة أجدير، وبحيرة ويوان، رافعة أساسية لتنمية السياحة الجبلية بخنيفرة وإبراز مؤهلاتها الإيكولوجية.



ويطمح الفاعلون المحليون إلى أن يشكل هذا الموقع مركز جذب للاستثمارات السياحية؛ بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة لفائدة شباب المنطقة، ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.



كما يسعى المسؤولون من خلال هذه المشاريع إلى وضع خنيفرة ضمن خارطة الوجهات السياحية الوطنية، عبر تثمين مواردها الطبيعية وتطوير بنياتها التحتية، بما يضمن تنافسية أكبر وجودة في الخدمات المقدمة للزوار.

