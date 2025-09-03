الخميس 4 شتنبر 2025

أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، عن فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج "أصوات الأخوة-المغرب" الذي سينظم من أكتوبر إلى نونبر المقبلين بالعاصمة الرباط.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا البرنامج الذي ينظم بشراكة مع المؤسسة الإيطالية الأوركسترا العالمية للشباب (World Youth Orchestra)، يهدف إلى تعزيز قيم التبادل الثقافي من خلال الموسيقى، عبر ورشات تكوينية، وحصص تدريبية، وحفلات موسيقية يشارك فيها أساتذة وخبراء دوليون.

ويستهدف البرنامج الشباب الموسيقيين الموهوبين، الراغبين في الاستفادة من تكوين رفيع المستوى يؤطره أساتذة وعازفون منفردون مرموقون، من بينهم المايسترو داميانو جيورانا، والعازف سيمونيدي براكوني (أوركسترا لاسكالا بميلانو)، وفرانشيسكو دي روزا (أوركسترا الأكاديمية الوطنية سانتا تشيشيليا).

وأشار البلاغ إلى أن باب الترشيح مفتوح في وجه الموسيقيين الشباب، سواء من المغرب أو خارجه، وذلك إلى غاية 26 شتنبر الجاري عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يمثل فرصة استثنائية للشباب الموسيقيين المغاربة والدوليين للتكوين والتطوير، وتقاسم شغفهم، والمشاركة في مغامرة فنية وإنسانية تحت شعار الأخوة.

(ومع: 03 شتنبر 2025)