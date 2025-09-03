Logo Logo
Ouverture des candidatures pour participer au programme "Sons de la Fraternité - Maroc"

أعلن المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، عن فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج "أصوات الأخوة-المغرب" الذي سينظم من أكتوبر إلى نونبر المقبلين بالعاصمة الرباط.

وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا البرنامج الذي ينظم بشراكة مع المؤسسة الإيطالية الأوركسترا العالمية للشباب (World Youth Orchestra)، يهدف إلى تعزيز قيم التبادل الثقافي من خلال الموسيقى، عبر ورشات تكوينية، وحصص تدريبية، وحفلات موسيقية يشارك فيها أساتذة وخبراء دوليون.

ويستهدف البرنامج الشباب الموسيقيين الموهوبين، الراغبين في الاستفادة من تكوين رفيع المستوى يؤطره أساتذة وعازفون منفردون مرموقون، من بينهم المايسترو داميانو جيورانا، والعازف سيمونيدي براكوني (أوركسترا لاسكالا بميلانو)، وفرانشيسكو دي روزا (أوركسترا الأكاديمية الوطنية سانتا تشيشيليا).

وأشار البلاغ إلى أن باب الترشيح مفتوح في وجه الموسيقيين الشباب، سواء من المغرب أو خارجه، وذلك إلى غاية 26 شتنبر الجاري عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يمثل فرصة استثنائية للشباب الموسيقيين المغاربة والدوليين للتكوين والتطوير، وتقاسم شغفهم، والمشاركة في مغامرة فنية وإنسانية تحت شعار الأخوة.

(ومع: 03 شتنبر 2025) 

آخر الأخبار

أزيد من 250 مستفيد من النسخة الثالثة من البرنامج الوطني للتطوع "متطوع" بجهة سوس-ماسة

مكناس تستضيف النسخة الثانية من المهرجان الوطني لحمادشة من 8 إلى 10 شتنبر الجاري

الصناعة التحويلية: توقعات بارتفاع الإنتاج خلال الفصل الثالث من 2025

موسم سيدي بوعبيد الشرقي بأبي الجعد.. دعامة للإشعاع الثقافي والتنمية السوسيو- اقتصادية بالمدينة

مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج تسجل رقما قياسيا بلغ 119 مليار درهم في 2024

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي