الجمعة 1 غشت 2025

شهدت سماء مدينة مرتيل، اليوم الخميس، عرضا جويا استثنائيا قدمته فرقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي، التابعة للقوات الملكية الجوية، وذلك تخليدا للذكرى السادسة و العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وقد توافدت حشود غفيرة من المواطنين والمصطافين إلى شاطئ مدينة مرتيل، مترقبين العرض الجوي الذي أصبح علامة مميزة لسماء مدينة مرتيل، تتزين به في كل مناسبة وطنية، فما أن علت أولى الطائرات في السماء حتى تعالت الهتافات وصيحات الإعجاب، واشرأبت الأعناق، انبهارا بدقة الأداء وجمالية الحركات. وحلقت الطائرات السبعة من طراز "كاب 232"، على ارتفاعات مختلفة، وقدمت تشكيلات مدهشة شدت إليها الأبصار، مشكلة أشكالا وحركات بديعة استحسنها جميع من تتبع هذا العرض الماتع. كما نفذت الفرقة مناورات دقيقة على مستوى منخفض، جسدت من خلالها براعة الطيارين ومهارتهم العالية، المستندة إلى تكوين عسكري صارم وتجربة ميدانية واسعة. وكان من بين أبرز لحظات العرض تشكيلات مثل "الانشتار"، و"الانهيار الثلجي"، و"انزلاق الذيل"، و"الدائرة العاكسة"، وهي حركات سجلت باسم الفرقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أواخر الثمانينات من القرن الماضي. وتواصل العرض، الذي دام حوالي 20 دقيقة، برسم تشكيلات رمزية معبرة، أبرزها "النجمة الشريفة" التي ترمز إلى قلب العلم الوطني، و"القلب المزدوج" الذي يجسد حب وارتباط أفراد القوات الملكية الجوية بالعرش العلوي المجيد، إضافة إلى تشكيلات أخرى مثل "النخلة" و"التقاطع المتعدد" و"التقاطع وجها لوجه".



كما تنوعت الحركات المقدمة لتشمل "الانهيار الثلجي"، و"دوران التردد"، و"الجرس"، و"الدوران المنفرد مع الانعطاف المزدوج"، و"مرور الاعصار"، مما زاد من حماسة الجمهور وإعجابه بالأداء العالي للفرقة.



وفي ختام هذا العرض الجوي الرائع، قامت الفرقة برسم الرقم 26 في سماء مدينة مرتيل، تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، في لحظة احتفالية مؤثرة ألهبت مشاعر الحضور. وهكذا، غادرت الطائرات سماء مرتيل وسط تصفيقات حارة من قبل الحشود الغفيرة التي تابعت، في هذا اليوم الاستثنائي، عرضا لا يقبل النسيان.



وقد تأسست فرقة الطيران البهلواني “المسيرة الخضراء”، التابعة للقوات الملكية الجوية، سنة 1984 بأمر من المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعهدها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسابغ عنايته ودعمه المولوي الكريم.

ومع: 31 يوليوز 2025