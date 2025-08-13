الجمعة 15 غشت 2025

شاركت مؤسسة وسيط المملكة بفعالية في مختلف الأنشطة واللقاءات التواصلية المنظمة على مستوى عمالات وجهات المملكة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة.

وأوردت المؤسسة، في بلاغ لها، أن مشاركتها في هذه الأنشطة، التي نظمت تحت شعار "ورش الرقمنة.. تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم"، تعكس التزامها بتكريس مبادئ الحكامة والشفافية في التعامل مع قضايا الجالية المغربية، مع التركيز على استثمار الأدوات الرقمية لتقليص الفجوة الجغرافية وتيسير الولوج إلى خدماتها.

وأوضح المصدر ذاته أن مشاركة المؤسسة تجسدت في اعتماد منهجية موحدة عبر مندوبياتها الجهوية والمحلية ونقط الاتصال في كل من جهة فاس-مكناس، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة الدار البيضاء-سطات، حيث خصصت الجهات والعمالات أروقة خاصة للمندوبيات، إلى جانب المصالح الخارجية للإدارات ومؤسسات الائتمان، بهدف توفير فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية.

وأبرزت مؤسسة الوسيط أن هذه الأروقة شكلت آلية لخدمة القرب، إذ تم خلالها الإنصات إلى تظلمات واستفسارات مغاربة العالم، وتقديم الإيضاحات الضرورية وتوجيههم بشأن القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، فضلا عن إرشادهم نحو المصالح الإدارية أو القضائية المعنية في الحالات الخارجة عن اختصاصها.

وسجلت أن هذه اللقاءات تضمنت تقديم عرض شامل حول الخدمات الرقمية الموجهة للجالية، ومن أبرزها منصة خاصة بمغاربة العالم تمكنهم من تقديم تظلماتهم وتتبع مآلها والإجابة عن تساؤلاتهم، إضافة إلى التطبيق الهاتفي "e-Wassit" المتاح على متجري "App Store" و"Google Play"، ومنصة "فضاء المواطن" التي تجسد استراتيجية المؤسسة في رقمنة خدماتها، إذ تتيح للمرتفقين تقديم تظلماتهم ومتابعتها عن بعد، بما يسهم في صون حقوقهم الإدارية وتبسيط المساطر في إطار من الشفافية.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه المشاركة أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات مع مختلف الفعاليات الإدارية والمدنية، بما يعزز التنسيق المشترك لمعالجة القضايا التي تهم مغاربة العالم.

ومن خلال هذه المشاركة، أكدت مؤسسة وسيط المملكة التزامها بتفعيل مسار الرقمنة باعتباره أداة أساسية لتعزيز خدمات القرب وتوطيد الثقة بين الإدارة والمواطن، مبرزة دورها المحوري في الدفاع عن حقوق المواطنين، بمن فيهم مغاربة العالم، بما يخدم التنمية الشاملة للمملكة.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة تؤكد أن احتفاءها بهذه المناسبة الوطنية يندرج ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى جعل المواطن، أينما كان، في صميم العمل الإداري، وترسيخ جسور التواصل الدائم مع مغاربة العالم، إيمانا منها بدورهم في إثراء التنمية وتعزيز إشعاع المملكة.



ومع: 15 غشت 2025

