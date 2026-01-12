الثلاثاء 13 يناير 2026

أطلق المعهد الفرنسي بمكناس برنامج «Scène Lik»، الذي يعنى بمواكبة وإبراز وتشجيع الموسيقيين الشباب الهواة.

وأفاد المعهد الفرنسي بأن هذا البرنامج يستهدف الشابات والشبان الراغبين في الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسارهم الفني، من خلال التعرف على متطلبات ومتعة الوقوف على خشبة المسرح الاحترافي.

ويقترح المشروع مسارا متكاملا، يبدأ بعملية انتقاء خلال جلسة ارتجال موسيقي مفتوحة في وجه العموم، وصولا إلى تقديم حفل ختامي في ظروف احترافية، سيقام يوم 20 فبراير المقبل بمسرح المعهد.

وستجرى جلسة الارتجال الموسيقي، المقررة يوم 28 يناير الجاري، باعتبارها فضاء لاكتشاف المواهب الفنية وانتقاء المشاركين في مشروع «Scène Lik»، وهي مفتوحة أمام جميع المواهب الشابة من الساحة الموسيقية المحلية، بمختلف الأنماط والأساليب الموسيقية.

وخلال الفترة الفاصلة بين هذين الموعدين، سيستفيد الفنانون من مواكبة شخصية تشمل التأطير الفني، وحصص تدريب مؤطرة، ونصائح تقنية، إلى جانب الإعداد للأداء فوق الخشبة.

وإلى جانب الأداء الموسيقي، يطمح المعهد الفرنسي إلى جعل برنامج «Scène Lik» منصة حقيقية لإطلاق مسارات المواهب الشابة المحلية.

ومن خلال هذه المبادرة، يسعى المعهد أيضا إلى تشجيع الإبداع الفني الناشئ، وتنشيط المشهد الموسيقي المحلي، مع إتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف أصوات جديدة وعوالم فنية متنوعة.

(ومع: 12 يناير 2025)