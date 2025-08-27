الخميس 28 غشت 2025

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمكناس، الأربعاء 27 غشت، اجتماعها الرابع برسم سنة 2025 الذي تميز بالمصادقة على 31 مشروعا يندرج في إطار البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتهدف هذه المشاريع التي رصد لها غلاف إجمالي يناهز 2,8 مليون درهم ضمن محور "دعم ريادة الأعمال لدى الشباب" إلى النهوض بالإدماج الاقتصادي للشباب وفقا لمقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التمكين الاقتصادي والدفع بالرأسمال البشري.

وستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع بنسبة 86 في المائة، لفائدة 32 من حاملي المشاريع وأفكار المشاريع.

وصادقت اللجنة خلال الاجتماعين السابقين على 70 مشروعا في إطار محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 7 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة بأزيد من 5,7 مليون درهم.

وبلغ مجموع المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمكناس سنة 2025 في إطار البرنامج الثالث من المبادرة، 101 مشروعا عبأت استثمارات تقدر بأزيد من 9,5 مليون درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الكاتب العام لعمالة مكناس احمد صابر بجهود اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في ما يتعلق بانتقاء المشاريع وتتبع مسلسل المصادقة من أجل ضمان تنفيذ أفضل لهذه العمليات.

كما دعا إلى تعزيز المقاربة التشاركية بانخراط مختلف المتدخلين، وتسريع مسلسل المصادقة على المشاريع من أجل تمكين المستفيدين من إنشاء مشاريعهم والاستفادة من مواكبة فعالة وموجهة.

(ومع: 28 غشت 2025)

