الخميس 4 شتنبر 2025

تنظم جمعية سيدي علي للتمكين والتربية بشراكة مع الزاوية الحمدوشية، من 8 إلى 10 شتنبر الجاري، النسخة الثانية من المهرجان الوطني لحمادشة تحت شعار "الفن الحمدوشي: تراث وتنمية".

ويأتي تنظيم المهرجان، المنظم بدعم من مجلس عمالة مكناس وجماعة المغاصيين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار جهود منسقة بين الزاوية الحمدوشية الأم وجمعية سيدي علي للتمكين والتربية، للحفاظ على التراث الثقافي والروحي المغربي وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.

وأفاد بلاغ للمنظمين، بأن هذه الدورة من المهرجان، المنظمة تزامنا مع فعاليات الموسم الديني للولي الصالح سيدي علي بن حمدوش واحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، ستعرف مشاركة أكثر من تسع طوائف وفرق حمدوشية من مختلف ربوع المملكة، في مشهد ثري يمكس تنوع الموروث الحمدوشي وعمق غناه الفني، وستستضيف فرقا تراثية أخرى تضيف إلى الفعاليات ألوانا موسيقية وفنية متعددة المشارب.

ويتضمن برنامج المهرجان، المنظم بساحة الأربعاء وبرحاب الزاوية الحمدوشية بمركز سيدي علي بجماعة المغاصيين بإقليم مكناس، أمسيات تراثية بطابع صوفي وروحي، وندوة فكرية، إلى جانب معرض للمنتوجات المجالية، فضلا عن مواكب استعراضية حمدوشية تقليدية وعروض موسيقية حية تقد مها فرق وطوائف حمدوشية من مختلف ربوع المملكة.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة، أيضا، تنظيم حفل ديني يوم الثلاثاء 9 شتنبر برحاب الزاوية الحمدوشية، وندوة فكرية بعنوان "دور استقطاب الشباب في استمرارية وتجديد التراث الحمدوشي".

ويعد هذا المهرجان موعدا ثقافيا وفنيا سنويا يهدف إلى إبراز الموروث الروحي والموسيقي للطريقة الحمدوشية، وتعزيز مكانته كمحطة سنوية للاحتفاء بالثقافة الحمدوشية، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل فرق ا من مختلف أنحاء المغرب.

كما يساهم في تنشيط السياحة الثقافية بمنطقة سيدي علي ودائرة زرهون، وتشجيع الشباب والأجيال الصاعدة على التعرف على هذا التراث المغربي الأصيل، والمساهمة في صونه، وخلق فضاءات للتبادل الثقافي والفني بين المشاركين والجمهور.

(ومع: 04 شتنبر 2025)