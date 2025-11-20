الجمعة 21 نونبر 2025

تنظم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الفرنسي بالرباط، وجمعية Hip Hop Family، مسابقة للراب والسلام (Slam) موجهة للشباب تحت عنوان "كلمات المساواة: الراب والسلام من أجل فضاءات رقمية آمنة"، وذلك بهدف توعية الأجيال الصاعدة وتعبئة الرأي العام حول المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف الرقمي.

وتدعو هذه المبادرة، بحسب بلاغ للمنظمين، الشباب والشابات الشغوفين بالراب أو السلام إلى التعبير عن مواهبهم من خلال فيديو يسلط الضوء على مواضيع مرتبطة بالوقاية من مختلف أشكال العنف الرقمي ومناهضتها (مثل التحرش الإلكتروني، ونشر الصور دون موافقة، والابتزاز، والتهديدات...)، إضافة إلى تجارب وروايات ناجيات من العنف، و/أو دور الرجال والفتيان في تعزيز فضاءات رقمية آمنة وشاملة للجميع.

ويمكن إعداد الأعمال الإبداعية بالعربية (الفصحى أو الدارجة)، والأمازيغية، والفرنسية أو الإنجليزية. وسيتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلات وممثلي المؤسسات المنظمة.

وسيتم، وفق المصدر ذاته، تتويج أفضل ثلاثة إنجازات خلال حفل توزيع الجوائز بالرباط، حيث سيحصل الفائزون والفائزات على فرص لإبراز مواهبهم و الاستفادة من الدعم الفني.

وتندرج هذه المسابقة ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي تنظم سنويا من 25 نونبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 دجنبر، اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى أن 3 دجنبر 2025 هو آخر أجل للمشاركة.

(ومع: 21 نونبر 2025)

