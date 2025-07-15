الاثنين 14 يوليو 2025

تنظم جمعية "صورة للتراث الثقافي"، خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليوز الجاري، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية، وذلك بكل من مخيمات مدن المحمدية، بوزنيقة، سلا والقنيطرة.

وذكر بلاغ للمنظمين، أن جوائز المسابقة الرسمية لهذه الدورة، المنظمة بدعم من المركز السينمائي المغربي وبتنسيق مع وزارة الشباب و الثقافة و التواصل (قطاع الشباب)، سيتنافس عليها 11 شريطا قصيرا تعكس حساسيات سينمائية وثقافية مختلفة، وتتوحد حول تيمات لها علاقة بموضوع المهرجان الموجه إلى أطفال المخيمات التربوية، إضافة إلى أفلام أخرى، منها شريط "صديقتي المدرسة" الذي أنتج سنة 1956 للمخرج العربي بنشقرون، والذي سيعرض خلال حفل الافتتاح بمخيم العالية بالمحمدية.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المهرجان، الذي تنظم دورته الثامنة تحت شعار "السينما والتربية على الذاكرة.. من أجل ذاكرة متجددة"، اختارت المخرج سعد الشرايبي لرئاسة لجنة التحكيم اعترافا بقيمته الرفيعة في المشهد السينمائي الوطني، وبالنظر إلى إسهاماته النوعية التي بصمت الذاكرة السينمائية المغربية.

ويشارك سعد الشرايبي في اللجنة كل من الممثلة رشيدة السعودي، والجيلالي بوجو، والممثل مصطفى اهنيني، إضافة إلى الفنان التشكيلي نور الدين فاتحي.

وتحتفي هذه الدورة، بحسب البلاغ، باسمين طبعا المشهد الفني، ويتعلق الأمر بكل من الفنانة السعدية أزكون والفنان جناح التامي، اللذين سيتم تكريمهما في حفل الافتتاح، إضافة إلى حضور الفنان والعازف محمد الأشراقي الذي سيقدم معزوفات على آلة العود.

وستنطلق بمخيم العالية بالمحمدية، خلال اليوم الثاني للمهرجان، أشغال الورشات التكوينية، إضافة إلى ندوة في موضوع "السينما وتجديد الذاكرة" بمشاركة كل من لحسن العسيبي ونور الدين محقق وجمال بوزوز وتسيير الناقد السينمائي محمد اشويكة، ثم لقاء مفتوح مع المخرج حسن دحاني والممثل جواد العلمي، وعرض الأفلام المشاركة في المسابقة ومناقشتها بحضور مخرجيها.

ويحتضن مركز التخييم سيدي الطيبي بالقنيطرة يوم 19 يوليوز أشغال اليوم الثالث للدورة بتنظيم ورشات تكوينية ولقاءات مفتوحة مع الممثلين والمخرجين المشاركين في المسابقة الرسمية، إضافة إلى عرض الأفلام لفائدة أطفال المخيم.

أما اليوم الرابع فستدور أشغاله بالمركز الوطني للتخييم عبد الكريم الفلوس بالمعمورة (سلا)، بتقديم كتاب "سردية التاريخ" للباحث أشرف حساني، ويدير اللقاء الناقد محمد اشويكة، ثم ماستر كلاس مع المخرج خالد الإبراهيمي، ولقاء مفتوح مع فنان وعرض الأفلام المشاركة.

وتختتم فعاليات المهرجان بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة بالإعلان عن نتائج المسابقة وتوزيع جوائزها الرسمية، والمحددة في الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور (الأطفال)، وجائزة أحسن طفل ممثل، وجائزة أحسن طفلة ممثلة، وعرض الفيلم الفائز.

وفي هذا الصدد، نقل البلاغ عن مديرة المهرجان، نادية أقرواش، قولها إن "ما يميز المهرجان هو كونه منصة فريدة مخصصة للأطفال، حيث يسعى إلى ترسيخ ثقافة سينمائية تربوية تسهم في صقل الذوق الفني لدى الناشئة، وتغذية خيالهم، وتحفيز قدراتهم الإبداعية من خلال عروض سينمائية هادفة".

وأضافت السيدة أقرواش أن "المهرجان لا يتوقف عند حدود الفرجة البسيطة، لكنه يتجاوزها ليقدم تجربة بصرية مدروسة تخاطب الطفل كمتلق واع وتمنحه فرصة لاكتساب مهارات فنية وجمالية تترسخ في الذاكرة عبر التكرار والتأمل".

وتابعت المتحدثة ذاتها أن مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية "استطاع أن يثبت نفسه واحدا من أهم المهرجانات ذات البعد التربوي بالمغرب، بفضل التزامه بتقديم محتوى سينمائي موجه خصيصا للأطفال، مع الحرص على أن تكون برامجه جسرا بين السينما والتربية، ومختبرا لصناعة ذوق سينمائي واع لدى الجيل الصاعد".

(ومع: 14 يوليوز 2025)

