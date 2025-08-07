الجمعة 8 غشت 2025

أكد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن تقدم أشغال إنجاز منقطة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة وزان يناهز 95 في المائة.

وأكد المجلس ، في مذكرة إخبارية له، أن هذه المنطقة الاقتصادية والحرفية تمتد على مساحة تصل إلى 6.7 هكتار، بكلفة إجمالية تصل إلى 96 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بغلاف يصل إلى 90 مليون درهم.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المشروع يروم المساهمة في التنمية المحلية المستدامة بإقليم وزان ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الحرف التقليدية، عبر هيكلة المهن الحرفية، وتحسين ظروف عمل الحرفيين، وخلق فضاء اقتصادي متكامل يواكب تطلعات الفاعلين المحليين.

ومن المنتظر إحداث 227 ورشة مهنية لحرف الصناعة التقليدية الملوثة بالمنطة بمساحة تتراوح بين 60 و 80 متر مربع، وتجهيز 18 بقعة للاستثمار في الأنشطة الصناعية بمساحة تتراوح بين 500 و 1000 متر مربع.

وتشكل هذه المنطقة، التي تشرف على إنجازها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، موضوع اتفاقية متعددة الأطراف، التزم من خلالها مجلس الجهة بتمويل المشروع، مقابل التزام جماعة وزان بتوفير الوعاء العقاري، فيما ستقوم وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بالإجراءات الإدارية والقانونية والدراسات الخاصة بالمشروع.

(ومع: 08 غشت 2025)