الجمعة 28 نونبر 2025

تم الخميس 27 نونبر بالصويرة، تتويج عدة منتجات حرفية مبتكرة، وذلك في اختتام فعاليات الدورة الرابعة من مسابقة "الديزينايثون" (Designathon)، التي تحتفي بالإبداع والصناعة التقليدية والتنمية المستدامة.

وجمعت هذه المسابقة المبتكرة، المنظمة من قبل المركز الدولي للبحث وتنمية القدرات بتعاون مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية ومؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" في المغرب، حوالي ستين صانعا تقليديا من مختلف جماعات الإقليم، موزعين على فرق من ثلاثة أعضاء، لتصميم منتجات تجمع بين الإبداع والوظيفة والقابلية التجارية واحترام البيئة. وخلال هذه الدورة الممتدة من 22 إلى 27 نونبر الجاري، دعيت الفرق المشاركة إلى إنجاز إبداعات حرفية أصلية وغير مسبوقة، تحمل بصمة المعمار المميز لمدينة الرياح، وتعتمد حصريا على مواد معاد تدويرها أو مواد طبيعية متوفرة محليا.

وأبرزت رئيسة المركز، خلود كاهيم، في تصريح للصحافة، أن مسابقة (Designathon) تروم الاحتفاء بالصناعة التقليدية، باعتبارها ناقلا للهوية الثقافية للمدينة، مع توفير منصة للابتكار وتثمين المهارة المحلية.

وأضافت أن المشرفين حرصوا، على امتداد المسابقة، على تشجيع التعاون بين الحرفيين من مختلف المهن، من خلال إلزام كل فريق بضم مهارتين حرفيتين على الأقل، بهدف تحفيز الإبداع المتقاطع وتصميم منتجات مبتكرة.

وأوضحت السيدة كاهيم، في هذا الصدد، أن الهوية الثقافية للصويرة كانت في صلب الإبداعات، من خلال استحضار الجماليات المحلية مثل خشب العرعار، و"الدك الصويري"، وخاصة اللون الأزرق الذي يميز المدينة، مع التأكيد على إنتاج قطع تعكس روح الصويرة ضمن مقاربة للتنمية المستدامة. من جانبها، أعربت بشرى تناني، إحدى المتوجات في هذه النسخة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانها للمنظمين لهذه المبادرة التي أتاحت لها "الخروج من المألوف" وتطوير مقاربات إبداعية جديدة من خلال العمل التشاركي. وأبرزت أن هذه التجربة مكنتها من التعرف على حرف جديدة، وتبادل المهارات، وتصميم منتجات مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق مع احترام البيئة.

من جهتهم، أشاد عدد من المشاركين بأهمية هذه المسابقة، التي اعتبروها "فرصة ثمينة لإبراز إبداعهم وخبرتهم، مع تعميق الوعي بالتحديات البيئية الحالية". وتوخت هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "الصناعة التقليدية دعامة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة"، إبراز قدرة الصناعة التقليدية على التكيف مع تحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخلق فرص للتعاون بين الحرفيين المحليين لتعزيز إشعاع الصناعة التقليدية بالصويرة محليا ووطنيا ودوليا.

