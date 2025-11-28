الجمعة 28 نونبر 2025

تم، يوم الخميس 27 نونبر، بمقر عمالة إقليم تارودانت، تسليم 21 حافلة للنقل المدرسي لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وذلك في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم عام 2025.

وترأس حفل تسليم مفاتيح هذه الحافلات عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، إلى جانب رئيس مجلس الإقليم، محمد العباس، وعدد من المنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني.

وتروم هذه المبادرة تعزيز أسطول حافلات النقل المدرسي، الذي تطلب غلافا ماليا بلغ 9 ملايين و14 ألفا و250 درهما، وتيسير ولوج التلاميذ المنحدرين من الجماعات الترابية القروية إلى المؤسسات التعليمية، بهدف محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.

وشملت هذه العملية جماعات: إيمولاس، سيدي أحمد أوعبد الله، بونرار، سيدي بوموسى، الكدية البيضاء، مشرع العين، تلمكانت، إسن، زاوية سيدي الطاهر، أيت عبد الله، تتاوت، أضار، النحيت، أوزيوة، أسكاون، تاسوسفي، زاكموزن، إكلي، أرزان، إيكودار لمنابها، وسيدي وعزيز.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تارودانت، عبد الرحيم بولقات، إن الحافلات المدرسية التي تم تسليمها اليوم تعزز الأسطول الإقليمي، وستساهم في تقليص نسبة الهدر المدرسي بالوسط القروي، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ المستفيدين، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإقليم وتحسين مؤشراتها التربوية.

وأضاف بولقات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدر المدرسي يؤثر سلبا على دينامية التنمية البشرية، لذلك تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها في مجال النقل المدرسي، الذي أسهم بشكل ملحوظ في توفير الظروف الملائمة للتمدرس، خصوصا لفائدة أطفال العالم القروي، والحد من الانقطاع عن الدراسة ودعم ولوج الفتاة القروية للتعليم.

وتندرج هذه المبادرة في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومجلس إقليم تارودانت، بهدف دعم تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتعزيز آليات النقل المدرسي داخل الوسط القروي.

(ومع: 28 نونبر 2025)