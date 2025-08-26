هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية

الأربعاء 27 غشت 2025

بأناقة السينما ورونق المحيط الأطلسي، افتتحت، مساء أمس الثلاثاء بشاطئ سيدي العابد بهرهورة، الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ (سيني بلاج)، وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية، من ممثلين ومخرجين ومبدعين في مختلف المشارب الفنية.



وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تنظمها الجمعية المغربية للفن بلا حدود، بشراكة مع جماعة هرهورة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الثقافة، ومساهمة المركز السينمائي المغربي، بلحظات استثنائية، كان من أبرزها تكريم اثنين من أعمدة الفن المغربي: المخرج والممثل القدير حميد الزوغي، والممثلة المتألقة السعدية لديب، في عرفان بقيمتهما الفنية ومسارهما الإبداعي المتميز.



وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الزوغي عن امتنانه لهذا التتويج، مؤكدا أن مثل هذه التظاهرات تشكل جسرا نابضا بين الفنانين وجمهورهم، كما تتيح فرصا ثمينة للقاء، والتبادل، وتجديد الأواصر الفنية والإنسانية.



هي لحظة حب وعرفان ساهم فيها الممثل المقتدر محمد مفتاح بكلمة مؤثرة، استعاد فيها مناقب الزوغي، مبرزا بصمته الجوهرية في بروز عشرات الأعمال المسرحية ودوره الريادي في تأسيس مجموعتي ناس الغيوان وجيل جيلالة.



من جهتها، عبرت الممثلة السعدية لديب عن سعادتها الغامرة بالتكريم، مضيفة أنها "محظوظة لأنني أكرم بين أحضان أصدقائي وفي مدينة أعشقها". كما اعتبرت أن هذا التكريم تكليف قبل أن يكون تتويجا، ومسؤولية جمة تجاه الإبداع والجمهور.



وتخللت حفل الافتتاح لحظات موسيقية قد مها عازف الكمان أمير علي، ثم لحظة وفاء مؤثرة مع عرض شريط "حتى لا ننساهم"، است عيدت فيه صور وذكريات وجوه فنية رحلت هذا العام، من بينهم الإعلامي علي حسن، والمنتج مهدي بلخياط، والفنان محمد الشوبي، والممثلة نعيمة بوحمالة، والإعلامية والممثلة كوثر بودراجة.



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الكاتب العام للمهرجان، سعد أشبور، أن دورة هذه السنة تعرف حضورا قويا للفنانين وتمتاز بلجنة تحكيم رفيعة المستوى، تضم عزيز السالمي ويونس ميكري وبشرى أهريش ولطيفة أحرار، إلى جانب محمد عبد الرحمان التازي التي يترأس اللجنة.



كما أبرز أشبور أن هذا المهرجان، الذي تميزه خاصية التنظيم في الهواء الطلق، يظل تجربة فريدة تمزج بين السينما والطبيعة، مضيفا أن أنشطة المهرجان لا تقتصر على العروض، بل تشمل ورشات تكوينية، ولقاءات تفاعلية بين الفنانين والجمهور.



وفي ختام الحفل الافتتاحي، تم عرض الفيلم الكوميدي "ضاضوس" لمخرجه عبد الواحد مجاهد، وتشخيص رفيق بوبكر وماجدولين الإدريسي وإبتسام العروسي وجميلة الهوني وساندية تاج الدين والمهدي فولان.



يشار إلى أن المهرجان يحتفي هذه السنة بمسابقة رسمية قوية تضم ستة أفلام و هي "جلال الدين" لحسن بنجلون، و"كاس المحبة" لنوفل براوي، و"أبي لم يمت" لعادل الفاضلي، و"المرجة الزرقا" لداود أولاد السيد، و"التدريب الأخير" لياسين فنان، فضلا عن "وحده الحب" لكمال كمال.



ويواكب المهرجان عروضه بندوات وورش تكوينية، من ضمنها ورشة في الكتابة الفيلمية تؤطرها السيناريست بشرى ملاك، وورشة في التشخيص بتأطير من عبدو المسناوي، إلى جانب ماستر كلاس مع المخرج كمال كمال. كما ست عقد ندوة حول "التوزيع السينمائي" بشراكة مع اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، بالإضافة إلى توقيعات كتب حديثة.

