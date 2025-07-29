وزارة التعمير والإسكان تضع سلسلة من التدابير لمواكبة مغاربة العالم بإقليمي العرائش ووزان خلال صيف 2025

الاثنين 28 يوليو 2025

وضعت المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإقليمي العرائش ووزان سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة مغاربة العالم خلال مقامهم بالوطن الأم خلال صيف 2025.

وأشارت الوكالة الحضرية للعرائش-وزان، في بلاغ صحافي بالمناسبة، إلى أن المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بإقليمي العرائش ووزان وضعت برنامجا مشتركا يتضمن سلسلة من الترتيبات المزمع اتخاذها لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لاسيما على مستوى المساعدة التقنية والإدارية والمواكبة والتواصل، إلى جانب التعريف ببرنامج دعم السكن وبمنتوجات مجموعة العمران.

وستعمل المكونات اللاممركزة التابعة للوزارة - وفق المصدر نفسه - على تنزيل هذه الإجراءات بشكل موحد إلى غاية متم شهر غشت، في إطار دينامية التنسيق حول مجموعة من الملفات، والتي تعززت برسم موسم العبور 2025، موضحا أنه تم الاتفاق على إحداث فضاءات مشتركة تضم ممثلين عن كل مكونات الوزارة على صعيد إقليمي العرائش (مقر مجموعة العمران بالعرائش) ووزان (مقر ملحقة الوكالة الحضرية)، لتقريب الإدارة من مغاربة العالم.

كما تم توحيد الجهود من أجل الاستجابة لانتظارات مغاربة العالم والتعريف بخدماتها وبمنتوجاتها وببرامجها في أفضل الظروف الممكنة وبأقصى قدر ممكن من النجاعة والفعالية، والتنظيم المشترك للأبواب المفتوحة خلال الأسبوع الأول من شهر غشت 2025 بمقر مؤسسة العمران بالعرائش وبمقر ملحقة الوكالة الحضرية بوزان، والمشاركة الموحدة في اليوم الوطني للمهاجر.

كما يشمل البرنامج، الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع تنسيقي بتاريخ 3 يوليوز الجاري، تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة كافة مكونات القطاع، ومواصلة التعبئة والتنسيق لوضع الموارد المادية والبشرية التابعة للوزارة رهن إشارة عملية "مرحبا 2025"، من خلال وضع حزمة متكاملة من الإجراءات المتفق على تنزيلها، وتقييم تفعيلها بشكل دوري في إطار الشراكة والتكامل بين كافة مكونات الوزارة.

وتندرج هذه المبادرة، وفق البلاغ ذاته، في إطار العمل على تفعيل التعليمات الملكية السامية لخدمة مغاربة العالم، وتنزيل توجيهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى ضمان استفادة الجالية المغربية بالخارج من ظروف جيدة خلال إقامتهم وتيسير قضاء مآربهم أثناء مقامهم ببلدهم المغرب.



(ومع: 28 يوليوز 2025)