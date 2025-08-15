الاثنين 18 غشت 2025

تواصل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عمليات التوعية و التحسيس بضرورة تغيير السلوك و الاقتصاد في استعمال الماء عبر تنظيم القرية الذكية للماء بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة.

وذكرت الوكالة، في بلاغ، أن هذه القرية المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب و الثقافة و التواصل - قطاع الشباب لجهة الدار البيضاء سطات (16-18 غشت الجاري) ، تستضيف قرابة 1200 طفل وطفلة من الوافدين على مركز الاصطياف تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 14 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ستتم خلال هذه الفعالية، التي تندرج في إطار استراتيجية وزارة التجهيز والماء، تأطير مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تضم الروبوتيك والواقع الافتراضي و كبسولات توعوية وألعاب جماعية ومسابقات بالإضافة إلى ورشات الرسم وكذا صناعة المحتوى الرقمي .

كما تضم القرية الذكية جانبا للتوعية والتحسيس بمخاطر الغرق بحقينات السدود عبر بث كبسولة أعدت لهذا الغرض من طرف الوكالة ، فضلا عن تقديم مجموعة من الإسعافات الأولية التي يمكن القيام بها في حالة انقاذ غريق، يقوم بتأطيرها عناصر الوقاية المدنية.

وأشارت الوكالة إلى أنه "إذا كان تحويل فائض مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق قد ساهم بشكل كبير في تحسين مخزون مياه سد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغت نسبة ملئه إلى غاية 11 غشت 2025 حوالي 67 بالمائة في حين لم تتعد 33 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، فإن الواردات الطبيعية لهذا السد لا تشكل إلا 34 بالمائة من مجموع الواردات، مسجلة عجزا بالمقارنة مع معدل واردات خمس السنوات الماضية بلغ 60 بالمائة".

وتابعت أن "خيار تغيير السلوك وعقلنة استعمال الموارد المائية مع القطع مع جميع أشكال الهدر يبقى ضروريا كما جاء في العديد من التوجيهات الملكية السامية في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للبرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 من أجل رفع تحديات الإجهاد المائي الذي تعيشه بلادنا إثر توالي سنوات الجفاف".

