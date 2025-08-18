10 أعمال من المغرب ضمن قائمة ال9 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية

الثلاثاء 19 غشت 2025

ضمت قائمة الـ 9 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة الحادية عشرة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئتي الروايات الروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية، 10 أعمال من المغرب موزعة على مختلف الفئات.

وبحسب بلاغ للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا صدر اليوم الثلاثاء ، فقد ضمت قائمة ال 9 في فئة الروايات غير المنشورة عملين روائيين من المغرب هما "أم الكردان ..سيرة البلاد والعباد " لزين العابدين الكنتاوي و "لعنة العبور" لكريم فارس .

وبالنسبة لفئة روايات الفتيان فقد اشتملت على عملين روائيين من المغرب هما "أبطال الضوء " لعائشة بناني و "أجنحة من خشب "لنعيمة فنو.

وبخصوص فئة الروايات التاريخية فقد اشتملت القائمة على رواية "القديس حكاية أندريه فيلودر مار " للمغربي خالد بودريف.

أما فئة الدراسات النقدية، فقد ضمت خمس دراسات من المغرب ممثلة ب "التأويل الثقافي للرواية ..دراسة في تحولات السردية العربية المعاصرة " لرشيد الخديري و "سرديات العواطف ..مقاربة بلاغية للرواية العربية " لعادل المجداوي و "الرد بالرواية ..دراسة في استراتيجيات السرد الثقافي " لعبد الرزاق المصباحي،

و "الرواية العربية المعاصرة ، حدود الابداع والتخييل " لعزيز العرباوي و "تشكيل الصورة في الرواية العربية رهانات السرد وإمكانات التخييل" لياسين الشعري.

يشار إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة للعام 2025 بلغت 1908 مشاركات، حيث بلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 923 رواية، وبلغ عدد الروايات المنشورة 548 رواية، نشرت في عام 2024، بالإضافة إلى 238 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و97 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، فضلا عن 9 روايات قطرية منشورة، و93 رواية تاريخية غير منشورة.

ومع: 19 غشت 2025