الأمم المتحدة.. إبراز جهود المغرب في مجال التنمية البشرية

تم في نيويورك تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، من طرف الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، وذلك بمناسبة أشغال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وخلال محادثات أجراها مع الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 17 مارس، أكد السيد الدردوري أن تعزيز حقوق النساء والفتيات يوجد في صلب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واستعرض في هذا السياق، المشاريع والمبادرات الهامة التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والموجهة أساسا لتعزيز مكانة المرأة في مختلف أقاليم المملكة.

كما أبرز الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يوجد ضمن الوفد المغربي الرسمي المشارك في هذا الاجتماع الأممي الكبير المنعقد حول موضوع "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، دور ومساهمة المرأة في الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، كلا من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وممثلين عن قطاعات وزارية والمجتمع المدني.

وتعرف الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كافة مناطق العالم.

وتنكب النقاشات، على مدى أسبوعين، حول القضايا التي يتعين تسويتها والإمكانيات المتاح استغلالها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في الوسط القروي.

(ومع 09/03/2023)