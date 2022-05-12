الشروع في عملية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

سيتم الشروع، ابتداء من يوم 16 ماي 2022، في عملية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، حسب بلاغ لوزير الداخلية.

وهذا ما يتعين على الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية، الذين تسلموا أوامر التجنيد، القيام به :

– التوجه، في التاريخ المحدد إلى مراكز الانتقاء والإدماج المشار إليها في أمر التجنيد، للخضوع لاختبار الأهلية للخدمة العسكرية

– الحضور إلى مراكز الانتقاء والإدماج مصحوبين بأمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ونسخة من عقد الازدياد وشهادة مدرسية ونسخة من الدبلوم المحصل عليه، إذا ما توفر ذلك، والأغراض الضرورية الخاصة بهم.

– التنقل صوب مراكز الانتقاء والإدماج سيكون مجانا عبر خطوط المكتب الوطني للسكك الحديدية أو على متن حافلات نقل المسافرين، وذلك باستعمال قسيمات النقل المجانية المرفقة بأوامر التجنيد.

– المعلومات المتعلقة بأماكن توفر وسائل النقل متاحة عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma، أو من خلال الاتصال بالسلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم لهذا الغرض

– الخضوع لاختبارات الأهلية مباشرة بعد الالتحاق بمراكز الانتقاء والإدماج

– توجيه المجندات والمجندين المؤهلين للخدمة العسكرية مباشرة صوب مراكز التكوين.

(ومع 12/05/2022)