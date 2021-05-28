الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية : إمكانية الأداء بطرق مختلفة على مدار الساعة

أعلنت الخزينة العامة للمملكة ، أنه يمكن أداء الضريبة على السكن (TH) والضريبة على الخدمات الجماعية (TSC) ، والتي ينتهي استحقاقها يوم الاثنين المقبل ، بطرق مختلفة على مدار الساعة .

وجاء في بلاغ للحزنية العامة للملكة ، أنه "عشية 31 ماي 2021 ، تاريخ انتهاء استحقاق أداء الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية ، فإن الخزينة العامة للمملكة تذكر بأنه من الممكن أداء هاتين الضريبتين 24 ساعة / 24 ".

وفي التفاصيل ، فإنه يمكن إجراء عمليات الأداء على موقع الخزينة العامة ( www.tgr.gov.ma ) ، عبر الشبابيك الأتوماتيكية البنكية ( GAB )، ومواقع الخدمات البنكية الإلكترونية ( E-banking )، وتطبيقات الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول ، والتحويلات البنكية .

وخلص البلاغ إلى أن الهدف هو تجنب الازدحام أمام شبابيك الأداء ، عملا بالتدابير الحمائية الصحية المعمول بها .

(ومع 28/05/2021)