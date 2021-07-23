بموافقة مولوية سامية، تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وذكر بلاغ للمجلس المذكور أن هذه التعيينات شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وتميزت التعيينات بإسناد المسؤولية لـ47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.

ومع:23/07/2021