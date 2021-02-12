فاتح شهر رجب لعام 1442 هـ يوم السبت 13 فبراير2021

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1442 هـ، هو يوم غد السبت 13 فبراير 2021 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ موافق 12 فبراير 2021 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ موافق 12 فبراير 2021 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر رجب هو يوم غد السبت 13 فبراير 2021 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".

ومع:12/02/2021