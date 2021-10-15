(كوفيد-19) .. أزيد من 400 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس ، أن 402 ألف و423 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالكامل (الجرعة الثانية) إلى 20 مليون و723 ألف و634 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و178 ألف و173 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 506 إصابة جديدة ب(كوفيد-19)، و763 حالة شفاء، و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 941 ألف و9 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 920 ألف و476 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و520 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (186)، والدار البيضاء-سطات (192)، والشرق (34)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (36)، ومراكش-آسفي (10)، وبني ملال-خنيفرة (10)، وفاس-مكناس (16)، والداخلة-وادي الذهب (8)، والعيون-الساقية الحمراء (2)، وسوس-ماسة (4)، وكلميم-واد نون (5)، ودرعة-تافيلالت (3).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (8)، والدار البيضاء-سطات (6)، ووطنجة-تطوان-الحسيمة (1)، والشرق (1)، وفاس-مكناس (1)، ومراكش-اسفي (2)، ودرعة-تافيلالت (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 2575 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 6013 حالة

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 33 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 436 حالة، منها 23 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 3، 8 بالمائة.

(ومع 14/10/2021)