كوفيد-19.. انتشار الفيروس ينتقل إلى المستوى "البرتقالي المتوسط"

قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتقال انتشار فيروس كوفيد-19 من المستوى " الأخضر الضعيف " إلى المستوى "البرتقالي المتوسط" خاصة بالمدن الكبرى.

وأوضح السيد المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب للفترة الممتدة من 11 ماي الى 07 يونيو 2022، أنه بعد فترة بينية استمرت ثلاثة أشهر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022، وتميزت بانتشار ضعيف الى جد ضعيف لفيروس السارس-كوف-2 في مختلف جهات المغرب، ينتقل انتشار الفيروس من المستوى "الأخضر الضعيف" الى المستوى "البرتقالي المتوسط" خاصة بالمدن الكبرى.

وأضاف أن معدل ايجابية التحاليل ارتفع بشكل تدريجي للأسبوع الرابع على التوالي من 0,6 في المئة ليصل إلى 5 في المئة في الأسبوع الأخير، في حين أن مؤشر توالد الحالات أصبح يساوي 1.19، داعيا المواطنين إلى العودة لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

وحسب السيد المرابط فإن الحالات الخطيرة والحرجة الجديدة الوافدة على أقسام العناية المركزة والإنعاش لم تعرف تغيرا ملموسا أو ملفتا، حيث إن العدد يبقى ضعيفا ولا يتجاوز 20 حالة جديدة في الأسبوع، أي أقل بكثير من واحد لكل مئة ألف نسمة. ولفت، في هذا السياق، إلى أن 62 مريضا ولجوا أقسام العناية المركزة والإنعاش في الأربعة أسابيع الأخيرة، في حين غادر 47 بعد أن تحسن وضعهم الصحي.

وبالنسبة لحالات الوفيات، أبرز المسؤول ذاته أنها لاتزال مستقرة في مستوى منخفض، حيث سجلت في الأربعة أسابيع الأخيرة 10 حالات وفيات في المجموع.

وفي ما يتعلق بالرصد الجينوي لفيروس السارس-كوف-2 بالمغرب، أشار المرابط إلى أن آخر تقارير المختبرات المرجعية تفيد بأن متحور أوميكرون هو السائد بمتحور فرعي مسيطر هو " BA.2 " مع بداية انتشار المتحور الفرعي "BA.5 "، فضلا عن نسب ضعيفة لمتحورات فرعية أخرى.

وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 17.6 في المئة، مع معدل استمرارية يساوي 27.6 في المئة.

وخلص إلى أنه بالرغم من عدم ارتفاع عدد الحالات الخطيرة والحرجة، وكذا عدد الوفيات بالبلاد الى حدود هذا الوقت، فإن الوضع الوبائي لكوفيد-19 على الصعيد الوطني " لم يعد مريحا "، لافتا إلى أن الوزارة تستمر في دعوة الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة للرفع من مستوى المناعة.

كما تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى العودة لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، كما تهيب بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية الى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه الى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب.

(ومع 07/06/2022)