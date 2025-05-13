الاثنين 12 ماي 2025

تحتضن مدينة مراكش في الفترة ما بين 22 و 25 ماي الجاري، "أيام التراث" تحت شعار "مراكش .. على مجرى الماء والحدائق"، وذلك بمبادرة من جمعية تراث لحفظ وتثمين التراث المادي واللامادي.

وذكر بلاغ للمنظمين، أن هذه التظاهرة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة مراكش- آسفي ومجلس الجهة وجماعة مراكش وحديقة "ماجوريل" والمجلس الجهوي للسياحة، تتيح تجربة ثقافية وترفيهية وتعليمية لاستشكاف خبايا وتاريخ المدينة الحمراء على امتداد قرون.

وأضاف البلاغ أن هذه الأيام تقترح استكشاف الغنى الثقافي والمعماري والطبيعي للمدينة الحمراء بمرافقة أكثر من 200 مرشد متطوع، تلقوا تكوينا من معماريين ومؤرخين وخبراء في التراث، مشيرا إلى أن المنظمين يدعون عشاق التراث إلى اكتشاف مراكش، مدينة الماء والحدائق، عبر مسارات تفتح أبواب الذاكرة والمعمار والطبيعة.

كما تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ وعي جماعي لدى شباب المدينة وسكانها وزوارها، بأهمية صون التراث المادي واللامادي.

وخلال هذه الدورة، أعد المنظمون برنامجا غنيا يتضمن عروض أفلام ومعارض فوتوغرافية للفنانين ماركو غيرا وبينوا مايارد وأوليفييه مونج وفاتن صفي الدين، بالإضافة إلى فقرة عن النباتات الحضرية بشراكة مع الفرع الجهوي للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين.

ويتضمن الحدث أيضا، زيارات تعليمية إلى المواقع الرمزية للمدينة الحمراء، وورشات عمل للأطفال، وندوات حول "العمارة التقليدية والجناح المغربي في بينالي البندقية" و"مراكش، على طول الماء والحدائق"، بالإضافة إلى توقيع كتاب "لغز القبة المرابطية في مراكش" للمهندسة المعمارية والناشطة الجمعوية سعاد بلقزيز.

(ومع: 12 ماي 2025)