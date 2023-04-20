مخطط الحكم الذاتي وتنمية الأقاليم الجنوبية محور لقاء بلندن

شكل مسلسل التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية محور مائدة مستديرة نظمت، الثلاثاء بلندن، بحضور عدة برلمانيين بريطانيين.



ومكن اللقاء الذي نظم بالبرلمان البريطاني من قبل سفارة المملكة بلندن، وبتعاون مع مجموعة الصداقة البرلمانية- المغرب '’APPG-Morocco’’ من إبراز الدينامية التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية ومسلسل الدفع بها إلى آفاق أبعد.

وشاركت في الندوة غلا بهية، عضو المجلس الجهوي للداخلة- وادي الذهب، وحوالي عشرين برلمانيا بريطانيا.

وأوضحت السيدة بهية أن المغرب أطلق برنامجا استثماريا استثنائيا في الأقاليم الجنوبية يتمحور حول مشاريع مهيكلة من قبيل الوحدات الصناعية والأقطاب التكنولوجية والموانئ، فضلا عن المحطات الشمسية والريحية بهدف الارتقاء بالمنطقة إلى منزلة قطب للاستثمار والنمو في خدمة الساكنة المحلية.

وقدمت مداخلة السيدة بهية رؤية ميدانية حول الوتيرة التنموية الجارية وشهادة حية على المنجزات الهائلة التي تحققت في إطار الجهوية الموسعة.



من جانبه، ذكر سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، بالوقع الهام للاستثمارات التي قامت بها الحكومة في الأقاليم الجنوبية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الدبلوماسي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي المقترح الواقعي الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، مبرزا أهمية ملف الصحراء بالنسبة للاستقرار الإقليمي والدولي، وأيضا بالنسبة للنمو والتنمية في الأقاليم الجنوبية.



وقال إن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي أساسي لتسريع حل النزاع وتمكين المنطقة من التوجه إلى الأمام بكامل مقدراتها.

ورحب البرلمانيون البريطانيون في مداخلاتهم بوجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

وسجلوا أنه بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف منطقة الصحراء إقلاعا غير مسبوق، ينبغي دعمه.

يذكر أن أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية- المغرب قاموا خلال الأسبوع الماضي بزيارة إلى الداخلة.



ومع: 19 أبريل 2023