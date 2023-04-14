مواعيد جديدة لزيارة معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر (إيسيسكو) بعد عطلة عيد الفطر (بلاغ)

أفادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أن مواعيد زيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقرها بالرباط، ستعود إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان الكريم، وذلك عقب عطلة عيد الفطر التي تعتمدها المنظمة وتمتد لأسبوع ابتداء من 17 أبريل الجاري.

وحسب بلاغ للمنظمة، من المقرر أن تمتد ساعات الزيارة للمعرض والمتحف، عقب هذه العطلة، ابتداء من 25 أبريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا يوم الإثنين.



وسجل بلاغ الإيسيسكو أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية يشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية، سواء من المواطنين المغاربة أو المقيمين وزوار المملكة المغربية، حيث تجاوز عدد زواره حاليا حاجز المليون و200 ألف زائر، وذلك منذ افتتاحه أمام الجمهور العام في 28 من نونبر 2022،

ويعتبر هذا المعرض والمتحف النسخة الأولى من معارض السيرة النبوية خارج المملكة العربية السعودية، ويقع مقره الرئيس بالمدينة المنورة، ويقام في الرباط بشراكة استراتيجية ثلاثية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



ويسعى المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والتاريخ الإسلامي المضيء، عبر أحدث وسائل العرض التقنية.

وحسب المصدر نفسه، يستقبل المعرض والمتحف زائريه مجانا من خلال حجز التذاكر للأفراد عبر الرابط: http://tickets.ma.salamfairs.com.sa/ ، فيما يتعين التواصل مع ممثل خدمة العملاء على رقم الهاتف: 00212761222222 بالنسبة لزيارة المجموعات.

ومع: 13 أبريل 2023