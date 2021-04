Casablanca : Inauguration de l’annexe du tribunal de commerce réservée au registre de commerce

Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a procédé lundi à l’inauguration de l’annexe du tribunal de commerce à Casablanca réservée au registre de commerce.

Le projet, d’un coût total de plus de 5, 911 MDH, s’inscrit dans le cadre du plan du ministère de la Justice relatif à la réhabilitation des infrastructures au niveau des différentes circonscriptions judiciaires et à l’amélioration de la situation des bâtiments des tribunaux du Royaume.



Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée, un sous-sol, deux étages supérieurs, ainsi que d’une salle de réunion, plusieurs bureaux administratifs et 27 guichets.



Le directeur provincial du ministère de la Justice, à l’arrondissement judiciaire près la cour d’appel de Casablanca, a souligné que le bâtiment dédié au Registre de commerce a été réhabilité et équipé, conformément aux normes architecturales modernes, dans le but de permettre aux personnes concernées d’accéder à ce service judiciaire dans les meilleures conditions.



Il a ajouté dans une déclaration à la MAP que l’arrondissement judiciaire de la capitale économique est exceptionnel, que ce soit de par sa taille ou le nombre important de dossiers, ce qui a nécessité l’équipement du bâtiment afin de promouvoir les services liés au registre de commerce.



La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, le procureur général près la Cour d’appel et plusieurs responsables judiciaires.

MAP: 13/04/2021