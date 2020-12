Conseil de gouvernement du jeudi 31 décembre 2020

Projet de décret établissant l'Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.634 portant création et organisation de l'Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à Ouarzazate.



Ce projet de décret, présenté par le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, vise à doter cet institut d'un cadre juridique définissant son organisation, ses conditions d'accès, les cycles de formation et les dispositions liées à son administration et sa gestion, a affirmé M. Amzazi dans un communiqué lu au cours d'un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement.

Nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-, Bouchta El Moumni a été nommé président de l'université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.



Au niveau du même département, Driss Abbadi a été nommé doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Sebaa, relevant de l'université Hassan II de Casablanca, tandis que Abderrahmane Amsidder a été désigné directeur de l'Ecole supérieure de l’éducation et de la formation - Université Ibn Zohr d'Agadir, a ajouté M. Amzazi.

(MAP-31/12/2020)