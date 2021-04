Covid-19: 703 nouveaux cas, près de 4,5 millions de personnes vaccinées

Un total de 703 nouvelles infections au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrées au cours des 24 dernières heures, indique mercredi le ministère de la Santé dans un bilan publié à 16H00, faisant également état de 640 cas de guérison.

Le nombre des personnes vaccinées à ce jour (dose 1) a atteint 4.529.399, tandis que 4.166.701 autres ont reçu la deuxième dose du vaccin, précise le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.



Les nouvelles contaminations portent à 503.664 le nombre total des cas de Covid-19, alors que le nombre des personnes rétablies est passé à 489.928, soit un taux de guérison de 97,3%.



Quant au nombre total des décès, il est passé à 8.920 avec 5 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,8%. Ces décès ont été enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (2), Casablanca-Settat (1), Marrakech-Safi (1) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1).



Les nouveaux cas d'infection ont été signalés dans les régions de Casablanca-Settat (483), Rabat-Salé-Kénitra (69), Marrakech-Safi (47), Souss-Massa (23), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (16), l'Oriental (16), Laâyoune-Sakia El Hamra (16), Béni Mellal-Khénifra (11), Fès-Meknès (11), Dakhla-Oued Eddahab (5), Guelmim–Oued Noun (3), et Drâa-Tafilalet (3).



Le nombre des cas actifs s'élève à 4.816 et les cas sévères ou critiques sont au nombre de 447, dont 15 placés sous intubation.

(MAP-14/04/2021)