Covid-19: appel à éviter les centres de vaccination à grande affluence

Le ministère de la Santé a invité les citoyens à ne pas affluer massivement à un nombre limité de centres de vaccination anti Covid-19, soulignant que les points dédiés à cet effet couvrent la majorité du territoire national.

Le ministère rappelle, vendredi dans un communiqué, que l'accès aux points de vaccination est désormais ouvert sans restrictions liées au domicile et tous les jours jusqu'à 20h00, affirmant que leur nombre et leur répartition géographique leur permettent de couvrir le territoire national.



Les cadres médicaux des différents centres de santé et points de vaccination mis en place pour accélérer la cadence de cette opération nationale, sont mobilisés pour assurer une vaccination de qualité et dans les meilleures conditions, assure le ministère.



Il est, également, primordial d'appliquer les consignes du personnel de ces centres, qui visent principalement la réussite de cette campagne nationale et la protection de la santé de tous, insiste le communiqué.



Le ministère de la Santé souligne, aussi, l'importance du respect stricte de toutes les mesures préventives, notamment la distanciation physique et le bon usage du masque dans les lieux publics.

(MAP-30/07/2021)