Dakar: Ouverture officielle à Diamniadio de la 54è Conférence des ministres de la CEA (CoM2022) avec la participation du Maroc

La 54-ème session de la Conférence des ministres africains, de la planification et du développement économique de la commission économique pour l'Afrique (CoM2022), s'est ouverte officiellement, lundi à Diamniadio, près de Dakar, avec la participation des pays membres dont le Maroc.

L'évènement hybride est organisé conjointement par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le Gouvernement du Sénégal sur le thème "Financement de la relance de l'Afrique: Atteindre de nouveaux horizons", au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, située à 30 km de Dakar.



La cérémonie d'ouverture officielle de cette rencontre a été présidée par le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine (UA).



A cette occasion, le chef de l'Etat sénégalais a évoqué, dans son discours d'ouverture, les effets du "double choc" de la pandémie de la Covid-19 et du conflit entre la Russie et l'Ukraine.



La président Sall a, ainsi, réitéré son appel à l'arrêt de ce conflit qui a des conséquences sur le monde et, en particulier, sur l'Afrique.



Sont également intervenus lors de cette cérémonie d'ouverture, notamment l'ancien directeur général du Fonds Monétaire international FMI, Michel Camdessus, la directrice générale de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), Ngozi Okongo-Iweala et la Secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement Cnuced, Rebeca Grynspan.



La délégation marocaine prenant part à cette 54è Conférence est présidée par l'Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, et comprend l'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, ainsi que des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de l'Economie et des Finances.



La cérémonie officielle avait été précédée d'une réunion du Comité d'experts tenue du 11 au 13 mai, au cours de laquelle les participants ont débattu de sujets techniques ayant trait au thème de ladite Conférence et certaines questions statutaires de la CEA. D'autres évènements parallèles ont été également organisés les 14 et 15 mai pour aborder des questions liées à la santé, aux infrastructures, à l’éducation, à l’action climatique et à la mobilisation des ressources à l’appui d’une relance inclusive et durable pour les pays africains. La conférence ministérielle se tient les 16 et 17 mai.



Prennent part à cet évènement des panélistes chevronnés et de haut niveau, issus de gouvernements, d’universités, du secteur privé, ainsi que des gouverneurs de banques centrales d’Afrique et d’ailleurs.



Selon les organisateurs, cette conférence d’envergure internationale constitue une des plus importantes instances de dialogue et d’échanges de vues entre les ministres africains chargés des finances, de la planification et du développement économique et les gouverneurs des Banques centrales sur des questions liées au programme de développement de l’Afrique’’.



Le programme de la Conférence comprend des panels ministériels de haut niveau et des tables rondes sur la manière de transformer la menace persistante de la pandémie de COVID-19 en un accélérateur de croissance et de prospérité mondiale.



La Conférence annuelle des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM) est le plus grand évènement annuel de la CEA et offre aux participants l’occasion de débattre des questions clés sur le développement de l’Afrique et de discuter du rendement du groupe de réflexion dans l’exécution de son mandat. Elle constitue une occasion pour les ministres africains et les experts du monde entier d’avoir des discussions approfondies sur les questions d’actualité pertinentes pour le développement économique du continent.

MAP: 16/05/2022