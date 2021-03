Début des travaux du Forum Arabe pour le Développement Durable 2021 avec la participation du Maroc

Les travaux du forum arabe annuel pour le développement durable (2021), organisé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), se sont ouverts lundi par visioconférence, avec le participation du Maroc.

Le forum est marqué par la participation de représentants de haut niveau, dont des ministres, de hauts fonctionnaires et d'experts dans les domaines de la planification, du développement, de l'environnement, de l'emploi, des ressources naturelles, des données, des statistiques, des finances et de la technologie, ainsi que de représentants d'organisations gouvernementales régionales, de réseaux, de la société civile et d’institutions spécialisées des Nations Unies.

Placé sur le thème : «Accélérer l'action vers l'Agenda 2030 de l'après Covid-19», le forum traitera pendant trois jours de plusieurs axes, notamment comment accélérer l'action pour atteindre les objectifs de développement durable après la crise de Covid-19.

À cet égard, les aspects de l'expérience marocaine en termes de reprise et de dépassement des effets de la pandémie du Coronavirus seront passés en revue, à travers des présentations et des interventions de responsables, d'experts et d'universitaires marocains.

Le forum sera consacré au suivi et à l'examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 dans la région arabe et à l'examen des efforts régionaux déployés dans ce domaine.

Les participants au forum mèneront aussi une évaluation des progrès régionaux dans la mise en œuvre du Programme 2030 et passeront en revue les objectifs spécifiques de développement durable, en tenant compte des effets de la pandémie COVID-19.

Le forum sera sanctionné par la publication d'un rapport récapitulant les plus importants messages émanant du dialogue régional sur les opportunités et les défis de la mise en œuvre du Programme 2030.

MAP 29/03/2021