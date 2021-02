Energie: De nouvelles mesures pour la modernisation de l'Union Arabe de l’Électricité

Les mesures entreprises pour la modernisation de l'Union Arabe de l'Electricité (UAE) ont été approuvées lors de la 15ème réunion de l'Union, tenue sous la présidence du directeur général de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

Ces mesures s'inscrivent dans la continuité du plan d'action de restructuration que l'Office a proposé, depuis que son directeur général a été porté à la Présidence de l'UAE en décembre 2018, indique l'ONEE dans un communiqué, faisant savoir que M. El Hafidi a présidé les 16 et 17 février la 54ème session du Conseil d'Administration et la 15ème réunion de l'Union, à laquelle ont participé les directeurs généraux des compagnies arabes d'électricité, membres de l'UAE.



Et de rappeler qu'une nouvelle feuille a été élaborée et dont l'objectif est d’avoir une vision commune du marché arabe de l'électricité et permettre à l’UAE de renforcer son rôle et marquer son existence dans le secteur mondial de l’énergie. Cette nouvelle feuille de route est axée sur le renforcement de la sécurité énergétique et la fiabilité des systèmes électriques arabes, l'intégration des énergies renouvelables et l'augmentation de leur part dans le mix électrique, l'amélioration de l'efficacité du système électrique arabe intégré et le développement de l’interconnexion électrique afin de rationaliser les dépenses d'investissement et de fonctionnement, note le communiqué.



L'une des actions majeures concerne la nomination d’un nouveau secrétaire général qui aura pour mission de poursuivre la réalisation du plan d'action élaboré pour la modernisation des structures et des mécanismes et l’organisation de l'Union, afin d’accompagner les profondes mutations que connaît le secteur de l’électricité aux niveaux mondial, régional et national.



Lors de la dernière réunion tenue en janvier 2020 à Tanger, un plan d'actions complémentaires avait été approuvé pour asseoir le nouveau modèle de développement de l'UAE, rappelle la même source, ajoutant que le Conseil avait également approuvé le nouveau statut de l’union, la modification des règlements intérieurs, la restructuration organisationnelle ainsi que la description des postes du Secrétaire Général, des experts et des employés.



Au cours de la réunion du Conseil d'Administration, les membres ont pris connaissance de l'état d’avancement de la réalisation du plan d'actions complémentaires notamment l'élaboration du plan stratégique, la refonte du système d'adhésion des membres ou encore la nouvelle identité visuelle de l'Union.



Les membres ont également approuvé le bilan financier de 2020 et le budget prévisionnel de 2021, souligne la même source, qui note que grâce aux réalisations accomplies sous la présidence du Maroc, l'Union Arabe de l'Electricité a réussi à atteindre ses objectifs, pour renforcer son rôle et marquer sa présence dans le secteur mondial de l'énergie à l’image d’organisations internationales de renommée.



Créée en 1987, l'UAE compte parmi ses membres la majorité des entreprises électriques des pays arabes. Basée à Amman en Jordanie, l’UAE a pour mission principale le renforcement et le développement du secteur électrique dans les domaines de la production, du transport et de la distribution. L’UAE coordonne également les centres d’intérêt des pays membres et joue un rôle de facilitateur des échanges et actions de coopération entre eux.



L'Union compte 19 pays membres à savoir, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, le Soudan, le Sultanat d'Oman, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.



Les travaux de l'UAE sont menés par 6 commissions chargées de la planification, de la coordination d’exploitation des interconnexions arabes, des énergies renouvelables, de l’ingénierie et production, des ressources humaines et de la distribution.

MAP: 17/02/2021