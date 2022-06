Entretiens à Rabat entre le Président de la Chambre des représentants et le SG de l’OCI

Le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami s'est entretenu, mardi à Rabat, avec le Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), M. Hissein Brahim Taha, en visite de travail dans le Royaume.

Lors de cette rencontre, M. Talbi El Alami a mis en avant le rôle de SM le Roi Mohammed VI, en tant que Président du Comité Al-Qods relevant de l'OCI, dans la défense de la cause palestinienne et d'Al Qods Acharif, a indiqué un communiqué de la Chambre des représentants.



L'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sise au Royaume du Maroc et jouissant du Patronage de Sa Majesté le Roi, contribue à des projets concrets et de premier plan au profit des habitants de la ville sainte, note la même source. Dans le cadre de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI), le Parlement marocain participe activement à la consolidation des valeurs de solidarité et d'unité entre les États musulmans face aux défis auxquels fait face le monde islamique, a poursuivi le Président de la Chambre. Pour sa part, M. Hissein Brahim Taha, a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc pour son rôle notable dans le renforcement de l'action islamique conjointe, rappelant, à cet égard, que l'OCI a été créée en 1969 à Rabat, où les dirigeants du monde islamique se sont réunis pour la première fois.



Le SG de l’OCI a également mis en exergue les défis auxquels est confronté le monde islamique, soulignant l'importance de résoudre les conflits de manière pacifique, de consolider les valeurs de tolérance et de paix, d'assurer la sécurité alimentaire, de sensibiliser les jeunes et d'investir dans l'éducation, conclut le communiqué.

MAP: 15/06/2022