Focus à Rabat sur la Sîra du Prophète en tant qu’exemple éminent de civisme et d’illumination humaine

La biographie du Prophète (PSL) en tant qu’exemple éminent de civisme, d’illumination humaine et de promotion de la tolérance a été mise en relief par des personnalités de haute facture participant à la grande Conférence internationale de l’ICESCO sur les valeurs civilisationnelles dans la Sîrah du Prophète, qui s’est ouverte, jeudi à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution retransmise par vidéo-conférence, le Premier ministre du Pakistan, M. Imran Khan s’est penché sur l’organisation sociale de la communauté de Médine aux débuts de l’Islam, relevant qu’”à l’ère du prophète, l’État de Médine prenait soin des pauvres”.

Cette sollicitude envers les plus faibles a “instauré la primauté du droit. Même aujourd’hui, c’est ce qui distingue une société civilisée”, a-t-il fait remarquer, ajoutant que “les nations qui n’avaient pas la primauté du droit ont péri”.

Dans une intervention similaire, S.A.R le Prince El Hassan bin Talal, Président du Forum de la pensée arabe au Royaume Hachémite de Jordanie, a souligné l’importance d’étudier la Sîra du sceau des prophètes en tant qu’incarnation de la miséricorde universelle du Très-Haut.

“Ce qui est important dans la Sîra, c’est l’harmonie entre ce que le prophète a dit et ses actions”, a-t-il relevé, lors de cette rencontre organisée en mode hybride en partenariat avec la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc et la Ligue islamique mondiale (LIM).

Dans un discours lu en son nom par l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, M. Simon Martin, S.A.R le Prince Charles, Prince de Galles, a mis en relief “la dimension spirituelle” qui “doit être au cœur de nos efforts pour résoudre nos problèmes sociaux”.

“Nous sous-estimons trop souvent l’importance de la foi et que nous en sommes pauvres”, a-t-il dit, notant que le monde d’aujourd’hui “est plus interdépendant, ce qui nous pousse à valoriser la compréhension et le respect mutuel”.

De son côté, le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari a souligné, dans une allocution lue en son nom par l’ambassadeur de son pays au Maroc, la nécessité d’adopter “une vision basée sur la compréhension et la coexistence, qui sont l’essence même de l’Islam”.

Dans une intervention en présentiel, le Secrétaire général de la LIM, Mohamad bin Abdulkarim Al-Issa, a élaboré autour de la biographie du Prophète en tant “qu’exemple éminent de civisme et d’illumination humaine”.

Le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi, s’est penché, quant à lui, sur la “famille” de l’Islam et les problèmes auxquels elle est confrontée. “Pour évaluer les solutions des problèmes contemporains, nous devons examiner la sagesse du Prophète”, a-t-il dit.

Dans une allocation préenregistrée, le Haut-Représentant de l’Alliance des civilisations, M. Miguel Ángel Moratinos, a mis en avant la vocation de paix prônée par l’Islam, notant, à cet égard, que “les religions monothéistes appellent à la coexistence, c’est ce que le Prophète (PSL) a appliqué en tendant la main vers le dialogue”.

“Le Prophète (PSL) a exhorté à promouvoir le discours de tolérance et à contrer les discours d’extrémisme”, a-t-il dit.

Les travaux de ce conclave, placé sous le thème “Vers une vision future de la Sîrah du Prophète”, se sont ouverts avec la participation d’éminentes personnalités internationales de l’intérieur et de l’extérieur du monde islamique, d’institutions et d’organisations internationales, ainsi que de savants et professeurs spécialisés dans la Sîrah et les sciences y afférentes.

À l’ordre du jour de cette conférence figurent quatre séances de travail portant respectivement sur la Sîrah du Prophète et les efforts des oulémas, la Sîrah du Prophète et les dimensions fonctionnelles, la Sîrah du Prophète et les questions contemporaines et témoignages internationaux sur le Prophète et son ultime message.

La conférence sera sanctionnée par une déclaration et des recommandations qui seront diffusées dans de nombreuses langues à toutes les organisations, institutions et instances internationales spécialisées dans la culture et le dialogue civilisationnel.

