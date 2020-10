La République de Guinée-Bissau ouvre un consulat général à Dakhla

La République de Guinée-Bissau a ouvert, vendredi, un consulat général à Dakhla.

La cérémonie d'inauguration de ce consulat a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue bissau-guinéenne, Mme Suzi Carla Barbosa.



Il s'agit de la 6ème représentation consulaire inaugurée à Dakhla en 2020, après le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier, le consulat général de la Guinée, qui a commencé à offrir ses services le 17 du même mois, le consulat général de la République de Djibouti (28 février), le consulat général de la République du Liberia (12 mars) et le consulat général du Burkina Fasso inauguré ce vendredi.



MAP: 23/10/2020