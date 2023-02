Lancement de nouveaux projets routiers à Meknès et Sefrou

Le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka a donné, mercredi à Meknès et Sefrou, le coup d'envoi à plusieurs projets routiers visant à améliorer l’attractivité économique et à faciliter la circulation dans ces régions.

Le ministre, accompagné du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebar et du président de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, a présidé le lancement des travaux du dédoublement de la route régionale n° 7023 du PK 0+000 au PK 4+200, reliant l'entrée de l'autoroute à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, dans la collectivité de Toulal.



Le projet s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le ministère de l'Intérieur, le conseil régional de Fès-Meknès, la commune de Meknès et le conseil préfectoral de Meknès.



Le coût du projet est estimé à 29 millions de Dhs et sera réalisé dans un délai de 10 mois.



Le projet vise à doubler cette route, qui s'étend sur 4,2 km pour assurer la circulation d'environ 9.000 véhicules par jour, améliorer l'attractivité économique de cette région, garantir la fluidité et la sécurité du trafic et encourager les investissements.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24), M. Baraka a indiqué que le projet de dédoublement de cette route va faciliter la circulation pour les personnes qui souhaitent se déplacer vers Sidi Kacem et le Gharb ainsi que le déplacement des étudiants pour accéder à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès.



Il a ajouté que le projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la région Fès-Meknès, s'inscrit dans le programme de développement régional et vise à améliorer l'attractivité de la ville de Meknès et sa région.



A Sefrou, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, accompagné du gouverneur de la province, Omar Touimi Benjelloun, a lancé les travaux d'élargissement et de renforcement de la route régionale n° 714 qui relie les communes de Sefrou et de Bhalil du PK 57+200 au PK 50+400.



Le projet, pour lequel une enveloppe financière de 10,428 millions de dirhams a été allouée par le ministère de l'Equipement et de l'Eau, sera réalisé dans un délai de 6 mois et vise à réhabiliter cet axe routier, assurer la fluidité de la circulation et réduire les accidents de la circulation.

MAP: 09/02/2023