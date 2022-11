Le Maroc et le Niger déterminés à consolider davantage leur coopération parlementaire

Le renforcement de la coopération parlementaire entre les institutions parlementaires du Maroc et du Niger a été, mercredi à Marrakech, au centre des entretiens du 7è vice- président de la Chambre des Représentants, M. Hassan Ben Omar, avec le 4è vice- président de l'Assemblée Nationale du Niger, M. Mahaman Laoual Bako Galadima.

Cette entrevue tenue en marge de la Rencontre Régionale Afrique et Moyen Orient du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, a été l'occasion pour les deux responsables parlementaires de réitérer la centralité du rôle de la diplomatie parlementaire et ses avantages en termes de renforcement de la coopération parlementaire.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, M. Bako Galadima, a fait savoir que ces échanges ont été l'occasion de mettre en relief le rôle majeur de la diplomatie parlementaire, louant en passage, l'excellence des relations unissant le Maroc et le Niger.



Et de poursuivre que la coopération entre les deux pays s'étend à plusieurs domaines notamment, celui parlementaire, notant qu'il sera procédé ultérieurement à l'organisation de plusieurs événements devant réunir des responsables des deux pays ce qui aurait certainement un impact positif sur les deux pays.



Après avoir souligné la nécessité de la redynamisation des groupes d'amitié Maroc-Niger, il a qualifié de "distinguée" la coopération entre le Maroc et son pays.



De même, il a appelé à tirer profit de l'expérience parlementaire marocaine, laquelle, a-t-il dit, a contribué à l'enrichissement de celle du Niger.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette Rencontre régionale, qui réunit des leaders du gouvernement ouvert et des parties prenantes de la région de l'Afrique et du Moyen-Orient, y compris les partenaires internationaux clés, se fixe pour objectifs de renforcer l'ambition collective, de dynamiser la communauté et d'échanger les expérience.

MAP: 03/11/2022