Leila Benali préside une réunion du Comité de suivi et d'accompagnement de la SNDD

Une réunion du Comité de suivi et d'accompagnement de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) a eu lieu vendredi à distance sous la présidence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Tenue conformément aux dispositions du décret n° 452.19.2 relatif à la création de la Commission nationale du développement durable (CNDD), cette réunion a été consacrée à la présentation des résultats de l’évaluation de la SNDD, trois ans après sa mise en œuvre, ainsi qu'à la discussion de la feuille de route de sa mise à jour, tenant compte du nouveau contexte national et international, indique un communiqué du ministère. Félicitant tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la SNDD pour leur engagement et leurs efforts consentis en vue de concrétiser les objectifs fixés par ladite stratégie, Mme Benali a mis en avant l'importance du développement durable en tant que choix stratégique permettant la consolidation des acquis des différents plans sectoriels mis en œuvre.

"L'évaluation qui vient d’être réalisée a montré qu’il faudrait mettre plus l’accent sur les objectifs stratégiques qui vont inspirer la définition des mesures concrètes pour la mise en œuvre de cette stratégie par les secteurs concernés", a souligné la ministre, notant que ladite évaluation a été lancée dans l’objectif de mettre à jour la SNDD au regard des nouvelles données nationales et internationales, et ce conformément à la décision prise par la CNDD tenue le 3 juin 2020. La ministre a en outre mis l'accent sur la nécessité d'aligner la future SNDD aux recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD), avec la prise en compte des engagements internationaux du Royaume, à l'instar de l'Accord de Paris sur le climat et les dix-sept objectifs de l’Agenda 2030.

S'agissant de l’implication des administrations publiques et leur contribution à la réalisation du développement durable du pays, Mme Benali a mis en exergue l'importance du Pacte de l’exemplarité de l’administration (PEA) en tant qu'outil de suivi indispensable pour ces entités.

La réunion a donné lieu à plusieurs recommandations, qui seront soumises à l’approbation de la CNDD sous la présidence du Chef du Gouvernement. Il s’agit notamment de l’adoption d'une feuille de route pour la refonte de la SNDD et du PEA, ajoute le communiqué.

La SNDD, qui a été adoptée par le Conseil des ministres le 27 juin 2017, constitue le cadre de référence pour tous les programmes sectoriels en matière de durabilité. L'opérationnalisation de ladite stratégie a dû passer par la mise en œuvre des plans d’Actions sectoriels de développement durable (PADD) et du PEA. Au niveau territorial, des conventions de partenariat ont été signées avec les différentes régions du Royaume, dans le but de décliner les objectifs de cette stratégie dans les plans régionaux de développement.

MAP 25/01/2022