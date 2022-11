Les ménages et établissements publics qui consomment moins d’électricité seront récompensés

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé jeudi à Rabat que les ménages, établissements publics et autres qui consomment moins d’électricité seront récompensés.

M. Baitas, qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, a précisé qu’il s’agit de faire une comparaison, en termes de consommation, entre les mois de novembre et décembre 2022 et la même période de l’année précédente, ajoutant que des précisions sur les modalités d’octroi de cette récompense seront données plus tard.

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali avait, lors d’une présentation au Conseil du gouvernement, insisté sur l’absolue nécessité de réduire la consommation énergétique, indiquant que son département avait lancé une initiative inédite dans ce sens dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur l’efficience énergétique.

Cette initiative consiste à inciter le consommateur final à réduire sa facture durant les mois de novembre et décembre 2022 en contrepartie d’une récompense, durant 2023, proportionnelle à l’énergie économisée en comparaison avec la même période de l’année dernière, avait-elle expliqué.

