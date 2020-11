L'OCI salue la solidarité du Maroc envers l’Afrique dans la lutte contre le coronavirus

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué, samedi à Niamey, en clôture des travaux de la 47è session du Conseil des ministres des affaires étrangères de ses Etats membres, la solidarité du Maroc envers l’Afrique en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Dans son rapport annuel, le secrétaire général de l’OCI a mis en avant les aides médicales urgentes dépêchées au profit de plusieurs pays africains dans le cadre de l'initiative lancée par SM le Roi Mohammed VI, le 13 avril 2020, visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les efforts des pays africains dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Cette initiative, selon le rapport, renforce le principe de solidarité et de coopération entre le Maroc et les pays du continent.



Par ailleurs, le document s’est félicité aussi des efforts inlassables de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour l’appui des plans et projets de développement en Palestine et dans la ville sainte dans le but de favoriser l'autonomisation économique du peuple palestinien.



La 47ème session, tenue deux jours durant sous le thème "unis contre le terrorisme, pour la paix et le développement", a été marquée par l’élection des membres de la Commission Permanente Indépendante des Droits de l'Homme (CPIDH) de l’OCI, la passation de la présidence du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI entre les Emirats arabes Unis et le Niger et l’adoption de projets de résolutions.



Le Maroc est représenté à cette session par une délégation conduite par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi et composée notamment de l’ambassadeur du Maroc au Niger, Allal El Achab, du représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l’OCI, Abdallah Babbah et du chef de division des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Abderrahim Mouzayane.

(MAP-28/11/2020)