M. El Otmani salue les efforts des acteurs des différents secteurs pour surmonter la situation socio-économique induite par la Covid-19

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a salué, mercredi à Rabat, les efforts déployés par les acteurs des différents secteurs pour surmonter la situation économique et sociale résultant de la pandémie de Covid-19.

Cette conjoncture a démontré les potentiels économique et industriel dont jouit le pays et les compétences marocaines hautement qualifiées en matière d’innovation, a indiqué M. El Otmani qui s’exprimait à l’ouverture de la 4ème réunion du conseil d’administration de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

M. El Otmani, qui présidait cette réunion consacrée aux réalisations de l’AMDIE et aux perspectives de son action, s’est dit fier du flux continu des investissements étrangers au cours de la pandémie, chose qui témoigne de l’attractivité du Maroc dans le domaine et la capacité de l’économie nationale à absorber l’impact négatif de la crise, a rapporté le Département du du chef du gouvernement dans un communiqué.

A cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé l’ensemble des mesures et procédures exceptionnelles prises par le gouvernement, sous les directives de SM le Roi Mohammed VI, pour face face à la pandémie de Covid-19 et limiter son impact sur les secteurs économiques, citant, entre autres, la signature du Pacte pour la relance économique et l’emploi et la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

Sur le plan international, il a mis en avant l’implication du Royaume dans l’initiative de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) “Facilitation de l’investissement pour le développement” en juin 2020, ainsi que la conclusion d’un accord de partenariat avec le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord, qui offre des garanties aux entreprises marocaines et britanniques ayant des relations économiques et commerciales.

Dans le même contexte, M. El Otmani a évoqué la reconnaissance officielle des États-unis d’Amérique de la marocanité du Sahara, qui permettra aux entreprises américaines d’investir dans les provinces du sud du Royaume, fait savoir le communiqué.

Il a en outre évoqué l’entrée en vigueur de l’accord instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) en début de l’année, ce qui renforce la politique africaine du Royaume conduite par SM le Roi Mohammed VI, permettra au pays de réaliser la complémentarité économique avec les pays africains frères et offrira aux entreprises nationales davantage d’opportunités d’accéder aux nouveaux marchés.

Il a, par ailleurs, salué la consécration de Tanger Med comme premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen en 2020, avec une progression de 20% dans la manutention par rapport à 2019, et son amélioration notable dans le classement mondial, en se positionnant désormais 35ème sur 500 ports à conteneurs, après avoir été classé 46ème une année auparavant.

Cette crédibilité et ce leadership dans le domaine de la logistique seront “mis au profit de nos frères africains, surtout après la fin du projet du port Dakhla-Atlantique, qui fera de la façade atlantique au sud du Royaume une destination maritime pour l’intégration économique et le rayonnement continental et international, comme souligné dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte, a-t-il enchaîné.

Les membres du Conseil d’administration ont suivi, durant cette réunion, un exposé du directeur général par intérim de l’Agence, portant sur le bilan d’activités de l’AMDIE au titre de l’année 2020.

Les membres du Conseil ont également suivi un exposé sur le projet du rapport annuel relatif à la situation de l’investissement et des exportations au titre de l’année 2019.

Au terme de ses travaux, le Conseil a approuvé le bilan d’action de l’Agence pour 2020, l’arrêt des comptes au titre de l’année 2019, le plan d’action de l’Agence ainsi que son budget pour 2021, outre le rapport annuel sur la situation de l’investissement et des exportations pour 2019.

Ont pris part à cette réunion notamment le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, ainsi que les représentants des différents départements ministériels, organismes et institutions concernés.

-MAP-27/01/2021